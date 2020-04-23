《鍾之日記》原油寶發酵，中行要拆彈

《鍾之日記》４月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國期油５月合約結算價錄得史無前例的負數水平，中國銀行（０３９８８）旗下一款美國

期油掛勾產品以結算價為客戶轉倉，導致沒有提前平倉的客戶錄得驚人虧損，儘管產品不涉槓桿

成分，但投資者在血本無歸之餘，還要向中行填補巨額欠款。這樣高風險的衍生品，卻有一個平

易近人的名字－－「原油寶」，令人不禁想起１２年前香港的雷曼迷你債券變廢紙的慘烈一幕，

據報維權人已在路上。

傑富瑞發表報告，按照盈透證券的撥備計算，估計中行或需就原油寶交易產品作出２億至５

億元人民幣的撥備，料佔公司去年除稅前盈利０﹒１％至０﹒２％，遠低於市場原預期的３００

億元人民幣。不過負油價屠殺好友的場面是史上頭一遭，目前所有的估計都未能作準，事態發展

仍有待觀望。

原油寶的爆雷，投資者歸咎於三宗罪：一是操作人沒有提前為客戶平倉，而選擇在期貨到期

前，價格波動最劇烈的一刻進行轉倉；二是中行沒有向投資者作出價格波動或平倉預警，也沒有

合理的斬倉機制；三是中行交易時間為到期日當晚１０時，當時油價未到負數便暫停交易，而最

終結算價格卻按最後到期價格計，對無法及時平倉的投資者不公平。

受事件困擾，中國銀行（０３９８８）今日價跌１﹒４％，報２﹒８７元。



＊兩萬四得而復失＊



美國國會快將再批准近５０００億美元援助計劃，加上國際油價企穩反彈，隔夜美股顯著走

高。香江魚缸早市靠穩。恆指高開９０點後，升幅曾擴大至２１４點見２４１０７點，已經是全

日高位。但美期曾回吐過百點，港股升至１０日線（約２４１２３）遇上阻力即回吐，一度倒跌

８７點見２３８０６點，午後紐約期油升幅擴大至近１５％，推動大市升勢略為回順，最終全日

升８３點或０﹒３５％，收報２３９７７，兩萬四大關得而復失。主板成交９６５﹒４４億元變

動不大。石油股及相關ＥＴＦ反彈，上日急瀉四成六的Ｆ三星原油期（０３１７５），急彈

８﹒９４％。「三桶油」同樣造好，中海油（００８８３）升２﹒４％；中石油（００８５７）

升０﹒７５％，中石化（００３８６）傳洽購興隆石油倉儲碼頭股權，全日走高０﹒５３％。

祖國股市早盤悉數隨外圍高開，惟金融、地產、科技等板塊均表現不濟，盤中股指走弱，午

後則保持窄幅波動，滬綜指全日收跌０﹒１９％，報２８３８﹒５點。兩市全日成交６７０６億

元人民幣，按日增加１０﹒７％。



＊金沙首季轉虧符預期，大行唱好行業賭股升＊



金沙中國（０１９２８）控股股東金沙集團公布截至３月底止首季度業績，當中公布金沙中

國季度業績，根據美國公認會計原則，期內虧損１﹒６６億元美元，而上年同期盈利為５﹒５７

億元美元；淨收益減少６５﹒１％至８﹒１４億元美元。

富瑞認為，金沙中國今年首季業績明顯下滑但仍符合市場預期，而管理層亦估計夏季業績將

會復甦及有強勁反彈，理由是料自５月中起或會放寬部分簽證和旅遊限制，預期在相關限制措施

前，公司短期內仍會維持每日成本開支３５０萬美元的虧損狀態，維持其「買入」評級，目標價

續看３２港元。

而大和預料，首季澳門博彩毛收入按年跌６０％至３０５億澳門元，但仍然重申對行業的正

面長期前景。該行偏好中場業務增長最快和規模最大的市場領導者，行業的首選是新濠博亞及金

沙。

大市今日隨外圍反彈，其中濠賭股「彈力十足」，金沙無懼首季業績轉差，收漲２﹒８％。

而銀娛（０００２７）更漲３﹒６％，冠藍籌。另外，永利澳門（０１１２８）升１﹒８％，美

高梅（０２２８２）升１﹒７％，新濠國際（００２００）亦微升０﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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