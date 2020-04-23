【抗疫維穩】李克強：加快提升檢測能力，做好五一假期出行防控

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院總理李克強主持召開中央應對新冠

肺炎疫情工作領導小組會議。會議指出，要根據境內外疫情新情況新問題，突出重點做好精準防

控。要加快提升檢測能力和技術。「五一」假期即將來臨，各地要加強引導，周密妥善安排，做

好群眾出行、旅遊等方面疫情防控。



＊抓緊增加更簡便、更高效準確的檢測設備生產＊



會議指出，當前國內個別地方聚集性疫情又有發生，個別地方出現醫院交叉感染。有關部門

要立即派出由疾控專家、醫療專家組成的工作組，指導相關地方抓緊徹查發生聚集性疫情和醫院

感染的原因並公開通報，盡快阻斷傳播途徑。各地要引以為戒，高度重視防範聚集性疫情特別是

醫院感染。

會議指出，做到「四早」首要是早發現。做好常態化防控要加快提升檢測能力，大規模開展

核酸和抗體檢測。要加快提升檢測技術，抓緊增加更簡便、更高效準確的檢測設備生產，廣泛配

備到醫院、口岸等急需方面，擴大商業化應用，做到對重點人群應檢盡檢，對復工復產中人員聚

集的單位、場所優先做到願檢盡檢。

會議指出，要加強和完善邊境口岸疫情防控工作。分不同情形制定應對預案。加大對邊境城

市疫情防控人員和影像學檢查、醫療救治等硬件設備及其他防疫物資統籌調配和支持力度。完善

邊境口岸區域聯防聯控機制，協調有關省份對口支援邊境地區。深入開展國際合作，加強防疫醫

療物資市場和質量監管，對防疫醫療物資援外和出口提供通關便利。

