  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/04/2020 09:01

【抗疫維穩】李克強：加快提升檢測能力，做好五一假期出行防控

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院總理李克強主持召開中央應對新冠
肺炎疫情工作領導小組會議。會議指出，要根據境內外疫情新情況新問題，突出重點做好精準防
控。要加快提升檢測能力和技術。「五一」假期即將來臨，各地要加強引導，周密妥善安排，做
好群眾出行、旅遊等方面疫情防控。

＊抓緊增加更簡便、更高效準確的檢測設備生產＊

　　會議指出，當前國內個別地方聚集性疫情又有發生，個別地方出現醫院交叉感染。有關部門
要立即派出由疾控專家、醫療專家組成的工作組，指導相關地方抓緊徹查發生聚集性疫情和醫院
感染的原因並公開通報，盡快阻斷傳播途徑。各地要引以為戒，高度重視防範聚集性疫情特別是
醫院感染。
　　會議指出，做到「四早」首要是早發現。做好常態化防控要加快提升檢測能力，大規模開展
核酸和抗體檢測。要加快提升檢測技術，抓緊增加更簡便、更高效準確的檢測設備生產，廣泛配
備到醫院、口岸等急需方面，擴大商業化應用，做到對重點人群應檢盡檢，對復工復產中人員聚
集的單位、場所優先做到願檢盡檢。
　　會議指出，要加強和完善邊境口岸疫情防控工作。分不同情形制定應對預案。加大對邊境城
市疫情防控人員和影像學檢查、醫療救治等硬件設備及其他防疫物資統籌調配和支持力度。完善
邊境口岸區域聯防聯控機制，協調有關省份對口支援邊境地區。深入開展國際合作，加強防疫醫
療物資市場和質量監管，對防疫醫療物資援外和出口提供通關便利。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪23/04/2020
政府保就業有助經濟復甦 PwC率先承諾不裁員不減薪
香港政情22/04/2020
【政府大換班】曾國衞：未來主要工作為選舉事務 有信心能勝任
FOCUS22/04/2020
【FOCUS】港元走強難言天晴　聯匯基石不容有失
香港政情22/04/2020
【政府大換班】問責班子改組涉5名局長 一文看清最新任命官員
生財有道22/04/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：F三星原油期宜先止蝕
生財有道22/04/2020
期油點解貼錢無人要？揸車想入平油你諗多咗啦！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 友和Yoho發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金