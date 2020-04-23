【抗疫維穩】人社部：六省市將與湖北開展定向勞務對接

《經濟通通訊社２３日專訊》人社部、國務院扶貧辦近日發布通知，部署實施「６＋１」勞
務協作行動，從４月中旬至６月底，組織上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東六省市與湖北開
展定向勞務對接，盡最大努力恢復湖北貧困勞動力就業規模。
通知明確，六省市與湖北要建立定期聯繫制度，簽訂勞務協議，明確目標任務。全面摸清底
數，摸清建檔立卡貧困勞動力情況，建立信息共享機制。加強勞務對接，組織開展務工人員「點
對點、一站式」直達運輸，全面落實就業扶貧政策。（ｌｃ）
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