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23/04/2020 09:01

【新冠肺炎】全國昨新增確診１０宗，現有確診病例減至不足１千宗

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據國家衛健委最新通報，４月２２日全國報告新增確診病例
１０宗，其中境外輸入個案佔６宗，４宗為本土病例（黑龍江３宗、廣東１宗）。昨無新增死亡
以及疑似病例；新增治癒出院病例５６宗。
　　截至４月２２日，全國累計確診病例８２７９８宗，累計死亡人數４６３２人；現有確診病
例９５９宗，其中重症６３宗；現有疑似病例２０宗；累計治癒出院病例７７２０７宗。
　　境外輸入現有確診病例７９３宗，其中重症病例３７宗，現有疑似病例１６宗。累計確診病
例１６１６宗，累計治癒出院病例８２３宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１５０４宗，香港新增４宗至１０３３宗（６７８人出院
，４人死）；澳門維持４５宗（２６人出院）；台灣４２６宗（２３６人出院，６人死）。
　　湖北省無新增確診病例，全省累計確診６８１２８宗；亦無新增死亡病例，全省累計死亡病
例４５１２宗；新增治癒出院病例２８宗，累計至６３５４７宗；現有確診病例６９宗，其中重
症病例２宗。目前沒有疑似病例。

＊新增無症狀感染者２７人＊

　　全國昨天新增無症狀感染者２７人，其中境外輸入個案僅佔１人。當日３名患者轉為確診病
例。當日解除隔離３１人。目前尚在醫學觀察共有９８４名無症狀感染者，其中境外輸入佔
１６６人。（ａｃ）

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