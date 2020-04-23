【新冠肺炎】全國昨新增確診１０宗，現有確診病例減至不足１千宗

《經濟通通訊社２３日專訊》據國家衛健委最新通報，４月２２日全國報告新增確診病例

１０宗，其中境外輸入個案佔６宗，４宗為本土病例（黑龍江３宗、廣東１宗）。昨無新增死亡

以及疑似病例；新增治癒出院病例５６宗。

截至４月２２日，全國累計確診病例８２７９８宗，累計死亡人數４６３２人；現有確診病

例９５９宗，其中重症６３宗；現有疑似病例２０宗；累計治癒出院病例７７２０７宗。

境外輸入現有確診病例７９３宗，其中重症病例３７宗，現有疑似病例１６宗。累計確診病

例１６１６宗，累計治癒出院病例８２３宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１５０４宗，香港新增４宗至１０３３宗（６７８人出院

，４人死）；澳門維持４５宗（２６人出院）；台灣４２６宗（２３６人出院，６人死）。

湖北省無新增確診病例，全省累計確診６８１２８宗；亦無新增死亡病例，全省累計死亡病

例４５１２宗；新增治癒出院病例２８宗，累計至６３５４７宗；現有確診病例６９宗，其中重

症病例２宗。目前沒有疑似病例。



＊新增無症狀感染者２７人＊



全國昨天新增無症狀感染者２７人，其中境外輸入個案僅佔１人。當日３名患者轉為確診病

例。當日解除隔離３１人。目前尚在醫學觀察共有９８４名無症狀感染者，其中境外輸入佔

１６６人。（ａｃ）

