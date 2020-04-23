【抗疫維穩】工信部：大力支持５Ｇ、區塊鏈等技術創新和產業應用

《經濟通通訊社２３日專訊》今日國新辦就２０２０年一季度工業通信業發展情況舉行新聞

發布會。工信部表示，將大力支持５Ｇ、人工智能、工業互聯網、物聯網、車聯網、大數據、區

塊鏈等技術創新和產業應用，加快推進４Ｇ和５Ｇ基站建設進度。

在疫情防控中，遠程教育、在線醫療、網絡視頻等新興需求快速擴張，互聯網應用在滿足人

們正常生產生活需求方面發揮了重要作用。首季信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值同比增

長１３﹒２％，移動互聯網流量在去年同期增長１２９﹒１％的基礎上再增長３９﹒３％，全國

實物商品網上零售額增長５﹒９％。

在產業發展方面，一季度集成電路、自動售貨售票機、電子元器件產量分別增長１６％、

３５﹒３％和１６﹒２％，３月份高技術制造業增加值增長８﹒９％。



＊維護國內供應鏈安全，增強新經濟發展＊



工信部表示，當前，全球疫情對世界經濟的巨大沖擊還在進一步發展演變，對中國負面影響

還在進一步深化，因此要針對疫情中暴露出的「短板」、「弱項」問題，要加快關鍵核心技術攻

關進程，持續提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平，維護中國供應鏈安全。

在疫情防控中，遠程會診、遠程辦公、在線教育、網絡購物等新的產業形態方興未艾，要繼

續加大支持和引導，不斷增強新經濟新動能對經濟發展的支撐作用。（ｊｔ）

