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即市新聞

23/04/2020 16:26

【抗疫維穩】工信部：從需求側拉動汽車消費，鼓勵地方出台政策

　　《經濟通通訊社２３日專訊》工信部新聞發言人黃利斌表示，從需求側拉動汽車消費，是有
效對沖疫情影響的根本之策。因此，為穩定和擴大汽車消費的政策建議，中央推出各種刺激消費
措施。
　　其中措施包括：一、新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策再延長２年；二、財政採取以獎
代補，支持京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準的柴油貨車；三、對二手車經銷企業銷售
舊車，從５月１日起至２０２３年底減按銷售額０﹒５％徵收增值稅等。
　　同時工信部鼓勵督促各地加快出台促進汽車消費的政策措施，目前已有廣東、山東、吉林、
海南、浙江和北京、深圳、杭州、寧波、南昌、廣州、佛山等地正式發布了具體的措施，相信後
續會有更多的地方政策出台。

＊繼續鼓勵相關地區出台措施，促進新能源汽車消費＊

　　他預料，下一步，在做好疫情防控、推動產業鏈協同復工復產的同時，將加快發布《新能源
汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５）》，同時加快編制推動公共領域車輛電動化行動計劃
，積極推動公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送等領域提高車輛電動化水平。而且，
繼續鼓勵相關地區出台用電補貼、便利使用等促進新能源汽車消費的具體政策措施，優化配套使
用環境，加大推廣應用的力度。（ｊｔ）

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