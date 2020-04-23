  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/04/2020 10:41

【中概噩夢】美ＳＥＣ警告投資者：中企在公開信息方面存持續問題

　　《經濟通通訊社２３日專訊》在瑞幸咖啡自曝財務造假後，國際監管機構和投資者對中國企
業的信任度再度急挫。美國證券交易委員會（ＳＥＣ）主席克萊頓（Ｊａｙ　Ｃｌａｙｔｏｎ）
周三（２２日）警告投資者，在市場動盪後進行投資組合再平衡時，不要將資金投入中國企業，
因中國企業在公開信息方面存在持續問題。與此同時，據《路透》引述消息人士和相關文件顯示
，美國一些議員和前官員正在做出最後努力，試圖規勸特朗普政府中止把聯邦雇員退休金投資於
中國企業的計劃，華盛頓懷疑這些企業侵犯人權和威脅美國安全。
　　在對在美上市中國企業進行審計方面，ＳＥＣ和中國政府已經進行了長達十年的鬥爭。
ＳＥＣ的會計監督機構，即公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）表示，該委員會仍然無法接
觸到那些關鍵記錄。自２０１１年以來，ＰＣＡＯＢ對中國企業的審計質量一直頗有微詞，當時
數十家在美上市中國企業被指存在會計違規行為。
　　美國監管機構周二晚些時候表示，中國在美上市企業應該「用簡單的英語強調風險，並具體
討論這些風險。」這份報告重申，針對圍繞財務信息的性質和質量披露虛假信息的行為，包括財
務報告和審計信息在內，ＳＥＣ和其他部門在對非美國企業採取行動和強制執行方面存在重大困
難。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS23/04/2020
【FOCUS】油價下月見-100?　蝴蝶效應恐陸續有來
中國故事23/04/2020
《京城近觀》北京朝陽為何成高風險區？
生財有道23/04/2020
研發獲海外肯定 微創醫療增長佳
生財有道23/04/2020
炒基建股要識揀 中國聯塑平靚正
生財有道23/04/2020
電動車5G發展勢不可擋 鈷搭上順風車？
剖析天下23/04/2020
印度經濟存暗湧
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 友和Yoho發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金