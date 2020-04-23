【中概噩夢】美ＳＥＣ警告投資者：中企在公開信息方面存持續問題

《經濟通通訊社２３日專訊》在瑞幸咖啡自曝財務造假後，國際監管機構和投資者對中國企

業的信任度再度急挫。美國證券交易委員會（ＳＥＣ）主席克萊頓（Ｊａｙ Ｃｌａｙｔｏｎ）

周三（２２日）警告投資者，在市場動盪後進行投資組合再平衡時，不要將資金投入中國企業，

因中國企業在公開信息方面存在持續問題。與此同時，據《路透》引述消息人士和相關文件顯示

，美國一些議員和前官員正在做出最後努力，試圖規勸特朗普政府中止把聯邦雇員退休金投資於

中國企業的計劃，華盛頓懷疑這些企業侵犯人權和威脅美國安全。

在對在美上市中國企業進行審計方面，ＳＥＣ和中國政府已經進行了長達十年的鬥爭。

ＳＥＣ的會計監督機構，即公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）表示，該委員會仍然無法接

觸到那些關鍵記錄。自２０１１年以來，ＰＣＡＯＢ對中國企業的審計質量一直頗有微詞，當時

數十家在美上市中國企業被指存在會計違規行為。

美國監管機構周二晚些時候表示，中國在美上市企業應該「用簡單的英語強調風險，並具體

討論這些風險。」這份報告重申，針對圍繞財務信息的性質和質量披露虛假信息的行為，包括財

務報告和審計信息在內，ＳＥＣ和其他部門在對非美國企業採取行動和強制執行方面存在重大困

難。（ｗｌ）

