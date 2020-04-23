【期油負價】中行稱按約定為原油寶轉倉，強調產品由客戶自主交易

《經濟通通訊社２３日專訊》周一是（２０日）美國期油５月合約到期前的最後一個交易日

，在需求低迷下錄得史無前例的負油價水平，中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）旗

下「原油寶」產品因沒有提前為客戶平倉，而是以負３７﹒６３美元的價格轉倉至６月合約，投

資者不但血本無歸，甚至要倒欠中行巨額虧損，有投資者認為是中行犯「錯誤」，導致他們損失

慘重。

中行昨晚（２２日）再發聲明解釋，強調「原油寶」產品是由客戶自主進行交易決策，中行

是依據「事先約定」完成５月合約的到期處理。中行又指出，只要市場價格不為負值時，「原油

寶」多頭頭寸不會觸發強制平倉，而美國期油５月合約價格是在「原油寶」結束交易才進行暴跌

；對於已確定進入移倉或到期軋差處理的，中行指將按結算價為客戶完成到期處理，不再盯市、

強平。

至於「原油寶」產品爆雷翌日為何暫停交易一天，中行解釋，由於結算價出現負值，該行積

極與芝加哥商品交易所及市場參與者聯繫求證，排除是由於交易所系統故障等非正常原因造成錯

價的情況，中行強調暫停交易不影響客戶權益。

中行目前暫停客戶「原油寶」（包括美油、英油）新開倉交易，持倉客戶的平倉交易不受影

響。（ｅｙ）

