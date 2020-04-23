【新冠肺炎】台灣延長兩岸航空客運限令及來台轉機禁令

《經濟通通訊社２３日專訊》台灣疫情指揮中心今日宣布，原本於本月２９日到期的「限縮
兩岸航空客運直航航線」及３０日到期的「全面禁止旅客來台轉機」兩項政策，將繼續延長執行
，解禁時間待定。
另外，台灣今日通過追加紓困特別預算案，整體特別預算達２１００億元新台幣（折合約５
４１億港元），將送立法院審議，行政院長蘇貞昌明天將赴立法院報告並接受質詢。（ｅｙ）
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