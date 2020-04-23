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即市新聞

23/04/2020 17:01

【抗疫維穩】四部委：延長新能源車補貼期限，平緩補貼退坡力度

　　《經濟通通訊社２３日專訊》為支持新能源汽車產業高質量發展，做好新能源汽車推廣應用
工作，促進新能源汽車消費，財政部、工信部、科技部、發改委發布關於完善新能源汽車推廣應
用財政補貼政策的通知。值得關注的是，新政策將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延
長至２０２２年底。平緩補貼退坡力度和節奏，原則上２０２０至２０２２年補貼標準分別在上
一年基礎上退坡１０％、２０％、３０％。
　　為加快公共交通等領域汽車電動化，城市公交、道路客運、出租（含網約車）、環衛、城市
物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，２０２０年補貼標準不
退坡，２０２１至２０２２年補貼標準分別在上一年基礎上退坡１０％、２０％。原則上每年補
貼規模上限約２００萬輛。
　　《通知》指出，從２０２０年起，新能源乘用車、商用車企業單次申報清算車輛數量應分別
達到１００００輛、１０００輛；補貼政策結束後，對未達到清算車輛數量要求的企業，將安排
最終清算。新能源乘用車補貼前售價須在３０萬元人民幣以下（含３０萬元），為鼓勵「換電」
新型商業模式發展，加快新能源汽車推廣，「換電模式」車輛不受此規定。

＊建立氫能和燃料電池汽車產業鏈＊

　　與此同時，將當前對燃料電池汽車的購置補貼，調整為選擇有基礎、有積極性、有特色的城
市或區域，重點圍繞關鍵零部件的技術攻關和產業化應用開展示範，中央財政將採取「以獎代補
」方式對示範城市給予獎勵。爭取通過４年左右時間，建立氫能和燃料電池汽車產業鏈，關鍵核
心技術取得突破，形成布局合理、協同發展的良好局面。
　　上述《通知》從２０２０年４月２３日起實施，２０２０年４月２３日至２０２０年７月
２２日為過渡期。（ｗｌ）

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