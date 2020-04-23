【抗疫維穩】四部委：延長新能源車補貼期限，平緩補貼退坡力度

《經濟通通訊社２３日專訊》為支持新能源汽車產業高質量發展，做好新能源汽車推廣應用

工作，促進新能源汽車消費，財政部、工信部、科技部、發改委發布關於完善新能源汽車推廣應

用財政補貼政策的通知。值得關注的是，新政策將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延

長至２０２２年底。平緩補貼退坡力度和節奏，原則上２０２０至２０２２年補貼標準分別在上

一年基礎上退坡１０％、２０％、３０％。

為加快公共交通等領域汽車電動化，城市公交、道路客運、出租（含網約車）、環衛、城市

物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，２０２０年補貼標準不

退坡，２０２１至２０２２年補貼標準分別在上一年基礎上退坡１０％、２０％。原則上每年補

貼規模上限約２００萬輛。

《通知》指出，從２０２０年起，新能源乘用車、商用車企業單次申報清算車輛數量應分別

達到１００００輛、１０００輛；補貼政策結束後，對未達到清算車輛數量要求的企業，將安排

最終清算。新能源乘用車補貼前售價須在３０萬元人民幣以下（含３０萬元），為鼓勵「換電」

新型商業模式發展，加快新能源汽車推廣，「換電模式」車輛不受此規定。



＊建立氫能和燃料電池汽車產業鏈＊



與此同時，將當前對燃料電池汽車的購置補貼，調整為選擇有基礎、有積極性、有特色的城

市或區域，重點圍繞關鍵零部件的技術攻關和產業化應用開展示範，中央財政將採取「以獎代補

」方式對示範城市給予獎勵。爭取通過４年左右時間，建立氫能和燃料電池汽車產業鏈，關鍵核

心技術取得突破，形成布局合理、協同發展的良好局面。

上述《通知》從２０２０年４月２３日起實施，２０２０年４月２３日至２０２０年７月

２２日為過渡期。（ｗｌ）

