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23/04/2020 17:31

【抗疫維穩】習近平：推進５Ｇ、物聯網、人工智能等新型基建投資

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國家主席習近平在陝西考察時強調，中國經濟穩中向好、長期
向好的基本趨勢沒有改變。要堅定信心、保持定力，加快轉變經濟發展方式，把實體經濟特別是
製造業做實做強做優，推進５Ｇ、物聯網、人工智能、工業互聯網等新型基建投資，加大交通、
水利、能源等領域投資力度，補齊農村基礎設施和公共服務短板，著力解決發展不平衡不充分問
題。要圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈，推動經濟高質量發展邁出更大步伐。

＊調整區域產業布局，發展清潔生產＊

　　習近平指出，陝西生態環境保護，不僅關係自身發展質量和可持續發展，而且關係全國生態
環境大局。要牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，統籌山水林田湖草系統治理，優化國土空
間開發格局，調整區域產業布局，發展清潔生產，推進綠色發展，打好藍天、碧水、淨土保衛戰

　　要堅持不懈開展退耕還林還草，推進荒漠化、水土流失綜合治理，推動黃河流域從過度干預
、過度利用向自然修復、休養生息轉變，改善流域生態環境質量。
　　習近平還來到老縣鎮衛生院，了解基層衛生防疫、醫療保障工作，並向堅守在基層防疫抗疫
一線廣大醫務人員表示親切慰問。習近平指出，要加快補齊公共衛生服務短板，加強農村、社區
等基層疫情防控能力建設，把各項防控措施常態化。（ｗｌ）

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