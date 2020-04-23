【期油負價】中行「原油寶」爆雷解碼：操作欠敏感度淪華爾街水魚

《經濟通通訊社記者楊英傑２３日報道》美國期油５月合約結算價錄得史無前例的負數水平

，中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）旗下「原油寶」產品爆出驚人虧損，沒有提前

平倉的客戶，只能以負３７﹒６３美元的價格轉倉至６月合約，盡管產品不涉槓桿成分，但投資

者血本無歸之餘，還要向中行填補巨額欠款。

中行昨晚（２２日）發聲明解釋，強調「原油寶」產品是由客戶自主進行交易決策，中行是

依據「事先約定」完成５月合約的到期處理，暗示該行操作上不違規，客戶須自負盈虧，但有投

資者仍然堅持中行犯下了嚴重錯誤，才讓他們損失慘重。如今中行在輿論上處於下風，是因為產

品管理人在操作上存在爭議，有專家對《經濟通通訊社》表示，操作員事前聞到「燶味」，應該

做足措施提前平倉，中行卻等到最後一刻才以倒貼價轉倉，表現不專業。

《經濟通通訊社》通過一系列Ｑ＆Ａ及時序表（另文），來為讀者解構整個「原油寶」爆雷

事件。



＊原油寶投資者損失有多慘重？＊



根據中國銀行公告，旗下「原油寶」產品的５月美國原油合約結算價格為負３７﹒６３美元

，換算成人民幣則為負２６６﹒１２元。以人民幣計算，無論投資者持倉均價為多少（總之為正

數），都必定把本金蝕個精光，同時還要向該行倒賠逾２６６元（每桶），假如投資者持倉１萬

手，則倒欠銀行２６６萬元。

投資者若不服中行操作決心做「老賴」，恐怕也不是那麼容易，因為中國建構了強大的徵信

系統，銀行有權向人行申請將拒絕還錢的投資者列入失信名單，屆時不但無法進行高消費活動，

在社會上亦寸步難行；另外，根據根據原油寶投資協議，中行可扣劃投資者其他帳戶資金用於抵

償該行損失，意味着中行可以直接從投資者的存款戶口中拿錢。

中國銀行會基於原油寶產品去海外交易所買入相應分量原油期貨，即掛勾原油實物，有人認

為中行可以親自交割，把相應的石油份額拉回中國，這樣便可避免巨額虧損。但原油交割需要由

專業團隊處理，再加上原油供過於求情況嚴重，可儲油的地點就快不夠用了，因此運油儲油高成

本所帶來的虧損，分分鐘比負油價結算還要慘重。



＊中行原油寶轉倉是否促成了負油價？＊



有不少人認為中行踩雷的持倉不在少數，是負油價的「罪魁禍首」。根據芝加哥商業交易所

數據顯示，以結算價買賣５月美國原油合約的合約數量總共為７７０７６手，而市傳中行在合約

到期前持有的好倉就超過兩萬手。中行沒有回應傳聞，但可以猜想到當時市場上買賣的好友已經

不多，而中行就是其中一個「冤大頭」。

官媒《證券時報》在今早報道事件時引述消息指，負油價的背後，實際是「中行慘遭華爾街

圍獵的血腥故事」。報道解釋，銀行為了及時響應客戶交易，會同時擔任經紀商和做市商，因此

銀行會到相關的海外交易所用外匯資金進行對沖，意味著若投資者選擇跑路或乾脆破產，中行便

要用外匯買單。



＊中行操作是否有問題？＊



中行在聲明中強調，「原油寶」產品是由客戶自主進行交易決策，中行是依據「事先約定」

完成５月合約的到期處理。所謂的「事先約定」是指什麼呢？中行指，只要市場價格不為負值時

，「原油寶」好倉資金不會觸發強制平倉，而在原油寶的交易時間（截至北京時間２０日晚上１

０時）內，５月美國原油合約未出現暴跌，因此對於已確定進入移倉或到期軋差處理的部分，中

行將按結算價完成到期處理，不盯市不強平。

簡單而言，中行認為在其合約所定的時間內油價未到負數，所以不會做任何事情，操作合規

。但事實上，建行（００９３９）（滬：６０１９３９）及工行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）的類似產品早於到期前約一周已為客戶進行轉倉，如中行真如其所說般「

按規矩工作」，那麼中行為何成為了少數中招的機構之一呢？這也是原油寶投資者憤怒的原因。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》指出，原油期貨操作員通常會在期貨到

期前一個禮拜進行轉倉，而避免在最後一刻承受價格快速波動的風險。黃偉康坦言，如果中行做

足措施，察覺到原油市場大幅波動，理論上肯定會選擇提前平倉，事件反映原油寶管理人敏感度

及紀律性不足，是不專業的表現。

東證衍生品研究院能源化工首席分析師金曉向接受《證券時報》訪問時亦表示，在當前極端

市場結構下，中行顯然沒有做到很好的盡責義務。



＊中行原油寶設計上是否有缺陷？＊



既然中行認為原油寶管理人對５月合約的到期處理符合規定，投資人要在法庭上向中行索償

，將有一定難度。不過，若中行操作真的沒有明顯違規地方，投資人亦可循產品設計存在缺陷進

行追索。

金曉向直指，中行的原油寶產品設計有很大問題，「如果沒有產品設計問題，有些事情可能

就不會發生」。金曉向指，像美國原油基金（ＵＳＯ）這樣的成熟ＥＴＦ產品，都會規定提前展

期。



＊負油價會否影響現貨市場及油公司？＊



期貨市場可以出現負油價，盡管是意料之外，也是情理之中，因為期貨投資者絕大多數並不

真的打算交割石油，所以在合約到期前必定要拋貨，甚至不惜倒貼。但在現貨市場，石油公司有

資源運油儲油，甚至希望趁機掃平油，所以在理論上現貨油價不會跌至負數水平，波動程度相對

於期貨市場亦較為穩定。

黃偉康預計現貨油價合理水平應在每桶４０美元以上，所以像中石油（００８５７）

（滬：６０１８５７）、中海油（００８８３）這樣的油股，近期跌幅有限，尤其是中海油維持

到８元以上，他認為現價屬較佳吸納時機。

