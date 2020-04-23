【ＦＯＣＵＳ】油價下月見－１００？蝴蝶效應恐陸續有來

【ＦＯＣＵＳ】「負油價」引發的連鎖反應繼續發酵。周二（２１日）爆瀉逾四成的６月紐

油合約，周三（２２日）急彈兩成，多空來回碾壓緊急移倉的三星標普高盛原油ＥＲ期貨

ＥＴＦ（０３１７５），更引發中行（０３９８８）旗下「原油寶」產品的風控缺陷爭議。

與此同時，眼看等待入庫的原油呈幾何級數上升，交易商除了尋求更多海上油輪，正開闢山

洞、火車車廂、空置管道等另類儲存方法。而隨著一隊裝滿逾５０００萬桶沙特石油的油輪駛近

花旗國港口，勢加劇供需失衡，最早警告油價見負的分析師預計，油價下月或觸及

每桶－１００美元水平。



＊多空碾壓ＥＴＦ，「原油寶」惹爭議＊



花旗國基準原油（ＷＴＩ）５月期貨合約周一（２０日）驚錄史無前例負值

（－３７﹒６３美元），引發的震盪遠未完。先是穩企２０美元樓上的６月合約，周二跟隨爆瀉

４３％，一度低見６美元字頭，令市場有關「５月期油見負主要出於技術原因」的自我安慰破滅

，香港上市的三星標普高盛原油ＥＲ期貨ＥＴＦ（０３１７５），昨開市即直插逾四成。

不過，就在管理人三星資產運用（香港）宣布把６月合約轉倉至９月後，６月合約昨突急彈

逾１９％；同命相憐的還有ＵＳＯ這隻全球最大原油ＥＴＦ，文件顯示，該基金較早時將投資組

合內的６月合約轉移至７月及８月，相當於亦錯過最新反彈。

相比兩隻ＥＴＦ在短短兩日間遭多空來回碾壓，更慘的恐怕要數一班眼見油價跌至２０美元

「新低」的內地抄底散戶。據內媒報道，因中銀旗下「原油寶」產品遭遇負值清算，多頭投資者

不但虧損全部本金，更遭銀行短訊追討平倉損益，由此引發產品風控缺陷爭議。



＊火車、鹽洞淪油庫，兇伊朗似假還真＊



負油價顛覆大宗商品市場常識認知，面對等待入庫的原油呈幾何級數上升，亦須不拘一格開

闢另類儲油方法。據高盛測算，花旗國的儲油重鎮庫欣的容量將於５月首周耗盡；另有數據指，

截至昨日周三的海上原油庫存已由上周估算的１﹒６億增至近２﹒５億桶。

鑒於此，焦慮的交易商除了加緊預訂海上油輪，位於花旗國東北部的鐵路車廂、未使用的管

道，以及歐洲國家境內的鹽洞，都成了搶手的儲存地。

然而，倘若終端需求的問題未解及油組減產仍慢半拍，供大於求及儲存空間飽和都將持續施

壓「黑金」。３月中首個發出「負油價」警號的瑞穗分析師Ｐａｕｌ Ｓａｎｋｅｙ再預測，油

價下月相當有可能觸及每桶－１００美元。

耐人尋味的是，侵侵繼２０１９年頻頻借貿戰推文將股市舞高弄低後，昨日油價勁彈的一大

因素，即是他「已下令海軍若遭伊朗炮艇騷擾便將其擊沉」的推文。

儘管伊朗革命衛隊發言人對此回應溫和，指侵侵應專注拯救處於冠狀病毒中的美軍，而非欺

凌別國，但有布殊父子１９９１年、２００１年分別憑海灣戰爭、阿富汗戰爭提升人氣而成功連

任的先例，２０１１年１１月時曾發推稱「Ｉｎ ｏｒｄｅｒ ｔｏ ｇｅｔ

ｅｌｅｃｔｅｄ，Ｏｂａｍａ ｗｉｌｌ ｓｔａｒｔ ａ ｗａｒ ｗｉｔｈ

Ｉｒａｎ」的侵侵，會否身體力行？負油價的蝴蝶效應恐遠未停止。

