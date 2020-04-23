【新冠肺炎】ＤＳＥ明天開考，中學校長會主席提醒考生提早到場

《經濟通通訊社２３日專訊》中學文憑試（ＤＳＥ）明天（２４日）開考，中學校長會主席

鄧振強在電台節目上表示，全港有３００多間學校用作試場，共動員２萬多名監考員，學界已做

好準備，提醒考生應提早到達試場。

鄧振強表示，大部分學校早上７時半會開放校舍，考生可於開考前４０分鐘進入試場。他指

，考生要預留足夠時間接受量體溫等檢測，如果體溫超過３８度，便不能進入試場。（ｃｌ）

