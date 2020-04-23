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23/04/2020 14:26

【新冠肺炎】何栢良：若疫情繼續好轉，限聚措施延長後可考慮放寬

　　《經濟通通訊社２３日專訊》香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，如
果本港疫情能維持現時形勢，在５月７日，即最新一宗本地個案的兩星期後，可以考慮放寬部分
防疫措施，但未能完全解除，直至最後一宗本地感染個案後起計２８天後，才代表本地感染的傳
播鏈中斷。
　　他指，本港近期的新增確診個案維持單位數，零星本地感染個案亦可追蹤源頭，認為本地傳
播情況正在紓緩，若香港疫情繼續做好，中斷社區傳播方面將見曙光。（ｃｌ）

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