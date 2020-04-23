【政府大換班】薛永恒：將在新崗位擴人脈，並在創科商品化下工夫

《經濟通通訊社２３日專訊》新任創新及科技局長薛永恆表示，上任後會為業界搭造橋樑，
做好協作、溝通及培養人才三方面，強調本港有一班有心的人才，亦有優質的成品，但在商品化
及推廣方面要多下工夫，令本港創科成品可以進入大灣區及歐美市場。
對於有業界表示對他不熟識，薛永恆指，他過去擔任機電署長期間推動「機電創科網上平台
」，認識了不少業界人士，日後會在新崗位繼續擴大人脈網絡，並會與業界多溝通，找出「痛點
」，再對症下藥。（ｃｌ）
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