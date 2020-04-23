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23/04/2020 18:16

【新冠肺炎】畢馬威：首季中國大部分行業風險投資呈下降趨勢

　　《經濟通通訊社２３日專訊》畢馬威２０２０年第一季《風投脈博》報告顯示，首季中國大
部分行業的風險投資呈下降趨勢，但仍有大型項目順利完成，亞洲的十大融資交易當中有六宗來
自中國。而教育科技、生命科學和生物科技以及物流公司在疫情下反造就商機，因而吸引投資者
注意。
　　報告指，中國的風投宗數從２０１９年第四季度的１０２１宗減至４８１宗，交易總額由
１８７億美元下降至８９億美元。儘管交易宗數大幅下降，亞洲仍有大型項目在首季順利完成。
當中最大的交易來自中國的視頻直播平台「快手」和印尼的乘車共享出行平台「Ｇｏ－Ｊｅｋ」
，各籌集了３０億美元。
　　畢馬威中國客戶諮詢和創新事務主管合夥人查瑋亮表示，新冠肺炎疫情堪稱黑天鵝事件，其
帶來的改變推動加快步入數碼時代，而網上業務正蓬勃發展，交付、物流、生產力、網絡安全成
為眾多企業的重點，而落後的傳統企業則別無他選被驅使轉型，世界從此不一樣。
　　畢馬威指出，面對全球新冠肺炎爆發所帶來的挑戰，今年下半年的風險投資可能會持續低迷
，不過，不少領域預計將會有新投資，如人工智能一直是亞洲的熱門投資領域，鑑於人工智能可
用於監測和追蹤人口健康和疾病傳播的趨勢，該領域的投資有可能迅速恢復增長。（ｃｗ）

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