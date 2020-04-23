《日入而息》國壽及平保首季盈利倒退，華懋奪市建局東京街項目

《今天重點》﹡港交所（００３８８）下月１１日實施首階段市調機制優化措施，六個月後

再檢討

﹡華懋以逾９億奪市建局深水圳東京街重建項目；市建局向旗下租戶減租

７５％為期半年，涉１億元

﹡中行（０３９８８）劃走原油寶投資者本金及保證金，維權風險惹關注；傑

富瑞表示中行料就原油寶事件撥備最多５億元人民幣；中行「原油寶」爆雷

解碼：操作欠敏感度淪華爾街水魚；消息指中行「原油寶」客戶面臨６億人

幣虧損；交通銀行（０３３２８）暫停記帳式原油產品的新開盤交易

﹡國壽（０２６２８）首季純利跌逾３４％，新業務價值升８﹒３％

﹡中國平安（０２３１８）首季純利跌４３％至２６０﹒６億人幣

﹡中國電信（００７２８）首季純利按年跌２﹒２％

﹡本港今新增２宗確診個案，全屬輸入性個案



《即日市況》﹡紐約期油急彈，港股反覆升８３點收２３９７７，兩萬四得復失



《深滬股市》﹡滬綜指全日窄幅上落，收跌０﹒１９％石油股反彈



《美元匯價》﹡關注歐元１﹒０７７附近支持，好倉嚴守止損；歐元最新報１﹒０７６８╱

７２，日圓最新報１０７﹒５７╱６０



《公司業績》﹡中國電信（００７２８）首季純利按年跌２﹒２％

﹡國壽（０２６２８）首季純利跌逾３４％，新業務價值升８﹒３％

﹡天津發展（００８８２）全年純利升１﹒７％，１０股派紅利３元人民幣



《公司資訊》﹡中銀（０２３８８）正積極商議資助房屋延期還本安排，將適時公布

﹡ＥＳＲ（０１８２１）附屬斥最多４億美元合營基金，投資開發工業倉儲物

流組合

﹡Ｊｏｙｃｅ（００６４７）將於下周一撤銷上市地位

﹡上海商業銀行去年綜合稅後溢利按年增長６﹒２％

﹡小米（０１８１０）首筆美元債超額認購７﹒５倍，票面息率３﹒３７５％

﹡中海外（００６８８）首季經營溢利５６﹒１億元人民幣，同比跌２５％

﹡中移動（００９４１）５Ｇ覆蓋珠峰大本營，全球最高基站

﹡建行（００９３９）對建信租賃增資３０億元，增強風險抵補能力

﹡伊登軟件（０１１４７）今起招股，入場費約２５２５元

﹡海天地悅旅（０１８３２）續租Ｓａｉｐａｎ酒痁，並計劃翻新及擴建

﹡偉俊（０１０１３）今早起短暫停止買賣，待發內幕消息

﹡國農金融（０８１２０）１１５萬元售飼料產銷業務

﹡新威斯頓（０８２４２）建議股份四合一

﹡綠領控股（０００６１）正考慮建議合股，須股東批准方可作實

﹡億達中國（０３６３９）２０２０年票據本金到期未付，９８億元人民幣貸

款或觸發違約

﹡數碼文化（０８１７５）接獲杭州聯絡互動信息科技傳訊令狀

﹡中國再保險（０１５０８）首季子公司保費收入升４﹒５％

﹡誼礫控股（０００７６）出售八家全資附屬公司全數股權

﹡港交所（００３８８）下月１１日實施首階段市調機制優化措施，六個月後

再檢討；港交所旗下兩款每周期權合約獲台灣期交所納入認可名單

﹡童文欣調任為腦洞科技（０２２０３）行政總裁

﹡正商實業（００１８５）以９６７３萬元人民幣投得一幅位於河南省之土地

使用權

﹡大悅城地產（００２０７）首三月合同銷售總金額升１４３％至２１﹒９億

元人民幣



《國企紅籌》﹡中電信（００７２８）３月移動用戶回復淨增長達６１５萬戶

﹡國壽（０２６２８）委任黃秀美為副總裁及財務負責人



《神州民企》﹡內媒指比亞迪（０１２１１）「刀片電池」年中隨新能源車「漢」登場；比

亞迪與日野合作，擬開發純電動商用車

﹡世房（００８１３）折讓２﹒２％先舊後新配股，淨籌逾２３億元

﹡海天天綫（０８２２７）介質透鏡天綫產品獲階段成果，陝西季度銷售６６

萬元人民幣

﹡復星醫藥（０２１９６）發行５０億人幣公司債券申請獲證監會批復

﹡雲遊控股（００４８４）未收到美國女歌手Ｇｏｍｅｚ控告兩附屬正式文件

﹡昂納科技（００８７７）首季營業額按年跌６﹒２％

﹡愛德新能源（０２６２３）取消建議紅股發行



《中國要聞》﹡海關表示３月美元計同比修正為降１％，進口維持不變

﹡再有樓市政策「見光死」，湖北荊州撤降首付比等措施

﹡民航局表示樞紐機場軌道交通客流分擔率要達３０％以上

﹡中信建投私募資管計劃觸紅線遭警示，被責風控不足

﹡銀保監擬規範保單質押貸款，嚴控套利風險

﹡華夏表示疫情及油價戰成黑天鵝，宜用反向產品對沖股市

﹡人行逆回購１６連停，續零投放零回籠；六省市將與湖北開展定向勞務對接

；拓展移動支付應用場景，優化支付基礎設施功能；人行上海總部表示嚴禁

消費貸和經營貸進入樓市

﹡工信部表示首季全國生鐵、粗鋼同比增幅顯著減少；大力支持５Ｇ、區塊鏈

等技術創新和產業應用；２９種檢測試劑盒獲批上市，日產５００萬人份；

全國規上工業企業平均開工率接近１００％；加快５Ｇ步伐，料全年新建基

站超５０萬個；通過降低流量資費、信用購機等帶動５Ｇ消費；疫情期間互

聯網流量較去年底增長超過５０％

﹡曠視科技回應上海科創板上市：不予置評

﹡據報內地監管叫停多個熱門行業的ＥＴＦ申報

﹡北京西城區推１﹒５億元消費券提振消費

﹡知識產權局表示去年減免專利商標相關費用７９億；制定２０３５年知識產

權強國戰略綱要；推進專利法修改，建藥品專利保護制度

﹡胡春華在河南、山東督導夏糧和生豬生產

﹡商務部表示首季中俄貿易額同比增３﹒４％；首季全國網絡零售規模與去年

同期基本持平；首季電商直播超４００萬場，宅經濟成熱點；美中貿易委員

會報告顯示貿易戰沒有贏家

﹡上海今年計劃置換新能源公交車２５００輛；上海將對消費者購買新能源汽

車給予補貼

﹡今年新增４萬非營業客車牌照，購新能源車享充電補助

﹡平安消費金融開業，提供全線上消費貸

﹡阿里、騰訊等多個平台將參與上海「五五購物節」；拼多多宣布至少投入

１５億元支持上海「五五購物節」

﹡中國簽署美國大豆採購協議，增購１９﹒８萬噸大豆；據報中國擬購逾

３０００萬噸農產品補國儲，多數來自美國

﹡李克強稱加快提升檢測能力，做好五一假期出行防控

﹡湖北省發改委表示新開工億元以上項目按月增長近８倍

﹡四部委表示延長新能源車補貼期限，平緩補貼退坡力度

﹡上交所表示推動滬倫通東向開通，完善極端情形政策儲備

﹡蘇寧易購累計發放廿億消費券支持上海「五五購物節」

﹡習近平稱推進５Ｇ、物聯網、人工智能等新型基建投資

﹡阿里雲推出３０００萬美元馳雲計劃



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５７％，報１０３６６﹒５１點



《其他消息》﹡方保橋冀薛永恆多了解創科行業，讓香港衝出國際

﹡徐英偉冀區議員服務市民不「揀擇」，有規有矩

﹡劉兆佳稱中央冀整治香港亂局，強化港府政治戰鬥力

﹡薛永恆稱將在新崗位擴人脈，並在創科商品化下工夫

﹡聶德權稱公務員個人政治理念不能影響執行有關職務

﹡董梁牽頭組香港再出發大聯盟，雲集本港政商界千多人

﹡馬時亨續任教育大學校董會主席直至今年底，政府將物色繼任人

﹡曾國衞稱ＤＱ民主派候選人屬陰謀論，一切依法辦事

﹡本港３月基本通脹率較首兩個月放緩至２﹒６％

﹡金管局四度入市後，港元回落至７﹒７５１５

﹡政府保就業有助經濟復甦，ＰｗＣ率先承諾不裁員不減薪

﹡中原表示首季貨尾比重升到１２﹒９％，料次季續微升；料豉油街住宅地估

值５﹒４５億，樓面呎價九千

﹡ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ推出全港首個純醫療寵物保險

﹡深股通額度全日流走２２００萬元；滬股通額度全日用２３﹒９億元，陸股

通淨流入６﹒９億

﹡旺角住宅地明截標市場看淡降估值，估值最高僅逾５億



《期油負價》﹡中行（０３９８８）劃走原油寶投資者本金及保證金，維權風險惹關注

﹡中行「原油寶」爆雷解碼：操作欠敏感度淪華爾街水魚

﹡分析師表示中行原油寶對展期欠明確規定，設計有問題

﹡交通銀行（０３３２８）暫停記帳式原油產品的新開盤交易

﹡官媒表示中國銀行在美國期油合約到期前料持大量好倉

﹡傑富瑞表示中行料就原油寶事件撥備最多５億元人民幣



《新冠肺炎》﹡本港今新增２宗確診個案，全屬輸入性個案

﹡首日入住富豪東方檢測者全屬陰性，住客不滿膳食安排

﹡台灣延長兩岸航空客運限令及來台轉機禁令

﹡牡丹江往返北京航班全部取消，防控中轉入境疫情

﹡特朗普讚賞數州份重啟計劃，不同意佐治亞州重啟決定

﹡外交部表示中方決定向ＷＨＯ增加３０００萬美元現匯捐款

﹡ＤＳＥ明天開考，中學校長會主席提醒考生提早到場

﹡小一統一派位結果將於６月上旬郵遞予家長

﹡中教控股料肇慶新區校園明年完成建設並招生

﹡何栢良稱若疫情繼續好轉，限聚措施延長後可考慮放寬

﹡國際貨幣基金表示各國短期貸款需求高達５００億美元

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