《油金掠影》產油國加快減產油價飆升，美國加碼刺激金價創一周高

《經濟通通訊社２４日專訊》主要產油國表示將加快實施計劃中的減產，油價周四（２３日

）持續反彈勢頭。

布蘭特原油期貨上漲０﹒９６美元或４﹒７％，收報每桶２１﹒３３美元，該合約前一日曾

觸及２０年低。

美國原油期貨反彈２﹒７２美元或１９﹒７％，收報每桶１６﹒５０美元，本周一（２０日

）曾遭史上最嚴重拋售，創紀錄錄得負值。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友此前同意減產９７０萬桶╱日，惟油價仍然下滑。

科威特表示，在５月１日新減產協議生效前，已開始削減對國際市場的石油供應。另外有消

息稱，俄羅斯正在評估減產選項，甚至可能燒掉自己生產的石油。

美國總統特朗普周三表示，若伊朗砲艇距離美國海軍船艦太近，美軍將把伊朗砲艇擊沉。伊

朗革命衛隊負責人亦表示，如果伊朗在海灣地區的安全受到威脅，將摧毀美國軍艦。



＊現已抹去大衰退以來的新增崗位＊



美國將出台更多刺激舉措，以緩解實施停擺措施給其勞動力市場帶來損失，金價周四跳漲逾

１﹒５％，創一周最高。

現貨金升０﹒８％，報每盎司１７２６﹒９４美元。盤中曾觸及每盎司１７３８﹒５８美元

，為４月１４日以來最高水平。美國黃金期貨收上漲０﹒４％，報每盎司１７４５﹒４０美元。

美國眾議院議員周四將通過一項４８４０億美元的新冠疫情救助法案，使總獲批援救金額達

到近３萬億美元。

截至４月１８日當周，初請失業金人數經季節調整後總計為４４２﹒７萬人。自３月中以來

，逾２６５０萬人申請了失業金，現已抹去自大衰退時期以來所有新增就業崗位。

另外，意見存分歧的歐盟領導人開始為２萬億歐元的共同復甦基金籌資。

其他貴金屬，鈀金漲２﹒６％，報每盎司１９８９﹒３７美元。鉑金微升０﹒１％

，報每盎司７５８﹒１２美元。白銀揚０﹒２％，報每盎司１５﹒１８美元。（ｆｚ）

