《華爾街內望》傳吉利德新冠肺炎藥臨床試驗失敗，標指由升轉跌

《經濟通通訊社２４日專訊》有報道指美國生物製藥公司吉利德（Ｇｉｌｅａｄ）針對新冠

肺炎的實驗性抗病毒藥物在首次隨機臨床試驗中失敗，削弱市場樂觀情緒，美股標指周四（２３

日）由升轉跌輕微收低。

道指漲０﹒１７％或３９點，報２３５１５點。標指跌０﹒０５％或１點，報２７９７點。

納指下滑０﹒０１％或不足１點，報８４９４點。

市場恐慌指標ＶＩＸ指數已由上月觸及的１２年高位回落，但仍遠高於過去兩年水平，分析

警告隨著美企發布令人擔憂的盈利預測，美股可能會出現另一輪拋售。

英國《金融時報》報道指中國一項臨床試驗顯示，吉利德的瑞德西韋未能改善新冠肺炎患者

病情，亦沒有令血液中的病原體數量減少。吉利德表示這項研究結果不全面，因為該研究被提前

終止。

最新數據顯示，美國上周初次申請失業金人數降至４４３萬人，過去五周申領失業金人數累

計達至創紀錄２６００萬人。另外數據公司ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ追蹤製造業和服務業的美國綜

合產出指數初值本月跌至２７﹒４，創２００９年底開始編制指數以來最低。

另外美國國會再向中小企和醫院提供近５０００億美元的援助，法案已於眾議院通過。

個股方面，拉斯維加斯金沙集團大漲１２％，公司預測由於早前被壓抑的博彩需求釋放，亞

洲業務亦將迅速復甦。英特爾跌逾５％，公司季度盈利預測遜預期。

指標十年期公債收益率降１﹒８個基點，報０﹒６０１５％。（ａｌ）

