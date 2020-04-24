《經濟通通訊社２４日專訊》康方生物科技（０９９２６）今日首掛，開報２３﹒５元，比
招股價１６﹒１８元高出４５﹒２４％，未計手續費每手１０００股盈利７３２０元。
該股公開發售接獲１８﹒７１萬份申請認購合共１０１﹒９５億股，超購６３８﹒２倍。定
價每股１６﹒１８元，為招股價１４﹒８８元至１６﹒１８元的上限。認購一手１０００股有８
﹒５６萬份申請，中籤率１２％，認購１００手穩獲一手，認購７９７﹒５萬股「頭錘飛」有２
５０份，中籤率０﹒３１％。（ｎｓ）
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24/04/2020 09:21
《新股掛牌》康方生物科技開報２３﹒５元，高招股價４５﹒２％
《經濟通通訊社２４日專訊》康方生物科技（０９９２６）今日首掛，開報２３﹒５元，比
招股價１６﹒１８元高出４５﹒２４％，未計手續費每手１０００股盈利７３２０元。
該股公開發售接獲１８﹒７１萬份申請認購合共１０１﹒９５億股，超購６３８﹒２倍。定
價每股１６﹒１８元，為招股價１４﹒８８元至１６﹒１８元的上限。認購一手１０００股有８
﹒５６萬份申請，中籤率１２％，認購１００手穩獲一手，認購７９７﹒５萬股「頭錘飛」有２
５０份，中籤率０﹒３１％。（ｎｓ）
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