《新股掛牌》康方生物科技開報２３﹒５元，高招股價４５﹒２％

《經濟通通訊社２４日專訊》康方生物科技（０９９２６）今日首掛，開報２３﹒５元，比

招股價１６﹒１８元高出４５﹒２４％，未計手續費每手１０００股盈利７３２０元。

該股公開發售接獲１８﹒７１萬份申請認購合共１０１﹒９５億股，超購６３８﹒２倍。定

價每股１６﹒１８元，為招股價１４﹒８８元至１６﹒１８元的上限。認購一手１０００股有８

﹒５６萬份申請，中籤率１２％，認購１００手穩獲一手，認購７９７﹒５萬股「頭錘飛」有２

５０份，中籤率０﹒３１％。（ｎｓ）

