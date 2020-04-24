【企業盈警】海港企業料半年盈轉虧，受累酒店及物業重估虧損

《經濟通通訊社２４日專訊》海港企業（０００５１）董事會公布，預期截至本年６月３０

日止６個月中期可能錄得虧損，與此相比，去年同期錄得股東應佔集團盈利２﹒６８億元。這主

要因為極端市況不利於集團的酒店和投資物業，並導致集團的酒店和投資物業錄得未變現重估虧

損。

該集團指其整體財政、業務及營運狀況維持穩健。中期業績預期將於７月下旬刊發。

海港企業半日升０﹒５％，報８﹒０４元。（ｋｓ）

