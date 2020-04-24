【企業盈警】九龍倉置業料中期盈轉虧，投資物業和酒店錄重估虧損

《經濟通通訊社２４日專訊》九龍倉置業（０１９９７）董事會公布，該集團截至本年６月
３０日止６個月之中期業績可能錄得虧損，與此相比，去年同期則錄得股東應佔集團盈利
６９﹒８９億元。該集團指主要因為極端市況不利於其的投資物業和酒店，並可能導致其的投資
物業和酒店錄得未變現重估虧損。該集團又指的整體財政、業務及營運狀況維持穩健。
中期業績料７月下旬或８月初刊發。
九龍倉置業半日挫２﹒６２％，報２９﹒７元。（ｋｓ）
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