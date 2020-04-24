新冠肺炎藥物臨床測試失敗，港股低開１３２點報２３８４４點

《經濟通通訊社２４日專訊》美國眾議院通過３﹒７７萬億紓困法案，帶動隔晚美股高開。

但有報道稱，生物科技公司吉利德生產的藥物瑞德西韋，在中國臨床治療新冠肺炎病人的首期試

驗階段，療效未如理想，拖累美股高位急速回順，三大指數收市個別發展，道指收市僅升

３９點。亞洲區股市今早同樣偏軟，日經現跌１８３點，首爾指數跌１５點。

原油價格於亞洲時段持續反彈勢頭，港股石油相關股個別發展，Ｆ三星原油期

（０３１７５）彈逾２％再次逼近２元；ＦＧＸ原油（０３０９７）升２﹒３％。中石油（００

８５７）升１﹒１１％，但中石化（００３８６）跌１﹒５９％，報３﹒７２元。恆生指數開報

２３８４４點，跌１３２點或０﹒５５％，主板成交３７﹒３７億元。國企指數報９６６１，下

跌４２點或０﹒４４％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒５２％，報３８﹒５元；港交所（００３８８）跌

０﹒９８％，報２４２元；騰訊（００７００）跌１﹒６％，報４０５元；中移動（００９４１

）軟０﹒１６％，報６１﹒４元；友邦保險（０１２９９）靠穩升０﹒０７％，報

６９﹒７元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園 （０２００７） ９﹒４０元 跌２﹒２９％

創科實業 （００６６９） ５５﹒７０元 跌２﹒１９％

吉利汽車 （００１７５） １１﹒２４元 跌２﹒０９％

石藥集團 （０１０９３） １５﹒６６元 跌１﹒７６％

申洲國際 （０２３１３） ８６﹒６０元 跌１﹒６５％



電能實業 （００００６） ５１﹒１５元 跌１﹒５４％

騰訊控股 （００７００） ４０５﹒４０元 跌１﹒５１％

九龍倉置業（０１９９７） ３０﹒０５元 跌１﹒４８％

華潤置地 （０１１０９） ３０﹒６５元 跌１﹒４５％

中國旺旺 （００１５１） ５﹒５４元 跌１﹒２５％

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（ｃａ）

