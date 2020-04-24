《盤後部署》下周僅三日市入市意欲低，港股料窄幅整固十天線見阻

《經濟通通訊社２４日專訊》紐約期油急彈帶動美股隔晚高開，道指曾升逾４００點，惟世

衛文件稱瑞德西韋在中國臨床試驗未如理想，股指抽升後急回。港股早市偏軟，今早低開１３２

點報２３８４４點，之後沽壓湧現，早段跌逾２００點後低見２３７３０，但低位有買盤支持，

令港股廿天線失而復得，跌幅曾縮至僅２０點，高見２３９５７。午後內地股市向下，加上藍籌

股大致受壓。恆指跌幅輕微擴大至約百點，最終收報２３８３１，下跌１４５點或０﹒６１％，

險守廿天線。主板成交８２７﹒９９億元。國企指數報９６５６，下跌４７點或下跌０﹒４９％

。

Ａ股市場疲弱，滬綜指一路下走，上證綜指報２８０８，下跌２９點或下跌１﹒０６％；深

證成指報１０４２３，下跌１４０點或下跌１﹒３３％，兩市全日成交６２５２億元人幣減少

６﹒８％。



＊英３月零售創最大跌幅，全球對沖基金資產六年低＊



新冠肺炎疫情在全球持續擴大打擊經濟，英國周五公布的官方數據顯示，上月零售銷售按月

下跌５﹒１％，跌幅高於市場預期的４％。扣除能源的零售銷售跌３﹒７％，亦都略低於預期。

上月零售銷售按年下跌５﹒８％，扣除能源零售銷售跌４﹒１％，兩者都差過預期。有分析認為

，數據揭露疫情對英國零售業造成的巨大損害，而更糟糕的是首相約翰遜發布了居家令，除超市

、藥店等必要商店外，其他零售商店至少要到５月才會重新開張。

另一方面，數據提供商ｅＶｅｓｔｍｅｎｔ的數據顯示，全球對沖基金資產規模２０１４年

４月以來首次跌穿３萬億美元，受３月市場重挫期間客戶撤出資金和投資損失衝擊。數據顯示，

投資者上月撤出資金的規模比投入規模多出２４１億美元。約有８０％的管理期貨基金受到淨贖

回打擊，約６６％的宏觀對沖基金和６３％的多戰略對沖基金也遭受同樣衝擊。３月份的資金撤

出抹去了今年前兩個月行業新增資金的提振作用，導致第一季度資金淨流出８０億美元。目前，

全球對沖基金行業的資產規模估計為２﹒９５萬億美元。



＊港股２０天線似有初步支持，短線難上試１０天線＊



有報道引述世衛意外流出之文件指，一直被視為對於新冠狀病毒「救星」的藥物瑞德西韋，

於中國試驗治療新冠肺炎的效果未如理想，令隔晚美股回吐大量升幅。雖然製造商

Ｇｉｌｅａｄ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ澄明研究結果仍未有定論，但港股亦跟隨走低，繼續在

２３９００點水平徘徊，形成上落市格局。

外圍走勢缺乏方向，加上下周只有三日市，周二（２８日）為期指結算日，恆指波幅已見收

窄，同時成交亦見縮減，連續三天均在千億以下，投資者入市意欲不大。預料大市短期難有方向

，港股似乎初步在２０天線見支持，後市如能繼續守穩，短線阻力位將會在１０天線（暫在

２４１１４點），一旦突破，大市反彈勢頭有望延續。至於５月大市走勢則仍取決於各國疫情發

展，以及重啟經濟進度。（ｃａ）

