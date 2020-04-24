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即市新聞

24/04/2020 16:47

《盤後部署》下周僅三日市入市意欲低，港股料窄幅整固十天線見阻

　　《經濟通通訊社２４日專訊》紐約期油急彈帶動美股隔晚高開，道指曾升逾４００點，惟世
衛文件稱瑞德西韋在中國臨床試驗未如理想，股指抽升後急回。港股早市偏軟，今早低開１３２
點報２３８４４點，之後沽壓湧現，早段跌逾２００點後低見２３７３０，但低位有買盤支持，
令港股廿天線失而復得，跌幅曾縮至僅２０點，高見２３９５７。午後內地股市向下，加上藍籌
股大致受壓。恆指跌幅輕微擴大至約百點，最終收報２３８３１，下跌１４５點或０﹒６１％，
險守廿天線。主板成交８２７﹒９９億元。國企指數報９６５６，下跌４７點或下跌０﹒４９％

　　Ａ股市場疲弱，滬綜指一路下走，上證綜指報２８０８，下跌２９點或下跌１﹒０６％；深
證成指報１０４２３，下跌１４０點或下跌１﹒３３％，兩市全日成交６２５２億元人幣減少
６﹒８％。

＊英３月零售創最大跌幅，全球對沖基金資產六年低＊

　　新冠肺炎疫情在全球持續擴大打擊經濟，英國周五公布的官方數據顯示，上月零售銷售按月
下跌５﹒１％，跌幅高於市場預期的４％。扣除能源的零售銷售跌３﹒７％，亦都略低於預期。
上月零售銷售按年下跌５﹒８％，扣除能源零售銷售跌４﹒１％，兩者都差過預期。有分析認為
，數據揭露疫情對英國零售業造成的巨大損害，而更糟糕的是首相約翰遜發布了居家令，除超市
、藥店等必要商店外，其他零售商店至少要到５月才會重新開張。
　　另一方面，數據提供商ｅＶｅｓｔｍｅｎｔ的數據顯示，全球對沖基金資產規模２０１４年
４月以來首次跌穿３萬億美元，受３月市場重挫期間客戶撤出資金和投資損失衝擊。數據顯示，
投資者上月撤出資金的規模比投入規模多出２４１億美元。約有８０％的管理期貨基金受到淨贖
回打擊，約６６％的宏觀對沖基金和６３％的多戰略對沖基金也遭受同樣衝擊。３月份的資金撤
出抹去了今年前兩個月行業新增資金的提振作用，導致第一季度資金淨流出８０億美元。目前，
全球對沖基金行業的資產規模估計為２﹒９５萬億美元。

＊港股２０天線似有初步支持，短線難上試１０天線＊

　　有報道引述世衛意外流出之文件指，一直被視為對於新冠狀病毒「救星」的藥物瑞德西韋，
於中國試驗治療新冠肺炎的效果未如理想，令隔晚美股回吐大量升幅。雖然製造商
Ｇｉｌｅａｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ澄明研究結果仍未有定論，但港股亦跟隨走低，繼續在
２３９００點水平徘徊，形成上落市格局。
　　外圍走勢缺乏方向，加上下周只有三日市，周二（２８日）為期指結算日，恆指波幅已見收
窄，同時成交亦見縮減，連續三天均在千億以下，投資者入市意欲不大。預料大市短期難有方向
，港股似乎初步在２０天線見支持，後市如能繼續守穩，短線阻力位將會在１０天線（暫在
２４１１４點），一旦突破，大市反彈勢頭有望延續。至於５月大市走勢則仍取決於各國疫情發
展，以及重啟經濟進度。（ｃａ）

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