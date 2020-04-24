【油市博奕】努欽：考慮為陷入困境的油企提供貸款工具

《經濟通通訊社２４日專訊》美國財長姆努欽周四（２３日）表示，正考慮為面對油價暴跌

尋求援助的美國石油企業，建立一項政府貸款計劃。

他又指，正研究為該行業提供貸款工具，並考慮許多不同的選項，但未有任何結論。他亦沒

有透露貸款計劃是來自財政部，還是聯儲局。

不過他指出，石油企業可能已經可以使用聯儲局早前為大眾企業創立的貸款計劃。而對於信

用不是太好的油企無法從儲局獲取資金，努欽指正在與銀行討論「替代結構」方案。（ａｌ）

