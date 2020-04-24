【油市博奕】努欽：考慮為陷入困境的油企提供貸款工具

《經濟通通訊社２４日專訊》美國財長姆努欽周四（２３日）表示，正考慮為面對油價暴跌
尋求援助的美國石油企業，建立一項政府貸款計劃。
他又指，正研究為該行業提供貸款工具，並考慮許多不同的選項，但未有任何結論。他亦沒
有透露貸款計劃是來自財政部，還是聯儲局。
不過他指出，石油企業可能已經可以使用聯儲局早前為大眾企業創立的貸款計劃。而對於信
用不是太好的油企無法從儲局獲取資金，努欽指正在與銀行討論「替代結構」方案。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道23/04/2020
【港元匯率】金管局連日入市撐聯匯 財資界料銀行結餘升至千億
|生財有道23/04/2020
迎5G時代 投資X生活3大新方向
|中國故事23/04/2020
【期油負價】中行「原油寶」爆雷解碼 操作欠敏感度淪華爾街水魚
|FOCUS23/04/2020
【FOCUS】油價下月見-100? 蝴蝶效應恐陸續有來
|生財有道23/04/2020
《開市Good Morning》林家亨：奧園健康持貨者宜先獲利
|中國故事23/04/2020
《京城近觀》北京朝陽為何成高風險區？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰