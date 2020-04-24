【油市博奕】高盛：石油基本面情況意味負油價或再現

《經濟通通訊社２４日專訊》高盛大宗商品研究主管嘉瑞周四（２３日）接受訪問時表示，

石油的基本面情況意味本周出現的負油價可能會再度出現。

他解釋，由於布蘭特原油通過海上運輸，不像西德州中質原油（ＷＴＩ）一樣面臨物流

限制，因此不太可能出現負值。

他指出，未來三至四周，全球石油儲能可能會耗盡。即使五月中旬消費量仍可能每日下降１

８００萬桶，但全球石油需求損失的高峰可能已經過去。如果需求在中長期恢復，供應遭到的實

質性損害將對市場產生通膨效應。（ａｌ）

