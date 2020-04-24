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24/04/2020 10:04

【貿易休戰】美國農業部：中國續買美國大豆，或作補充國家儲備

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國農業部周四（２３日）表示，美國出口商簽署向中國付運
２７﹒２萬噸大豆的協議，是美國連續第二日宣布向中國銷售大豆。
　　據路透社引述消息人士指，中國準備購買逾３０００萬噸農產品補充國家儲備，以防範疫情
造成供應鏈中斷，並履行中美第一階段貿易協議下，中國將購買更多美國農產品的承諾。消息
又指中國打算購買約１０００萬噸大豆、２０００萬噸粟米、１００萬噸棉花，用於充實國家
儲備。（ａｌ）

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