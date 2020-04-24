【貿易休戰】美國農業部：中國續買美國大豆，或作補充國家儲備

《經濟通通訊社２４日專訊》美國農業部周四（２３日）表示，美國出口商簽署向中國付運

２７﹒２萬噸大豆的協議，是美國連續第二日宣布向中國銷售大豆。

據路透社引述消息人士指，中國準備購買逾３０００萬噸農產品補充國家儲備，以防範疫情

造成供應鏈中斷，並履行中美第一階段貿易協議下，中國將購買更多美國農產品的承諾。消息

又指中國打算購買約１０００萬噸大豆、２０００萬噸粟米、１００萬噸棉花，用於充實國家

儲備。（ａｌ）

