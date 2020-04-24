《經濟通通訊社２４日專訊》聯儲局周四（２３日）宣布暫時放寬對銀行由儲局獲得即日
拆款（ｉｎｔｒａｄａｙ ｃｒｅｄｉｔ）的要求，以確保疫情期間繼續放貸。
聲明指出，將暫時取消對符合其初級信貸計劃資格的銀行，其無擔保當日拆款及透支費用的
限制，並簡化二級信貸銀行申請抵押貸款的程序。
儲局預計措施不會增加自身的信貸風險，並應有助於鼓勵銀行在動盪時期依賴儲局滿足日常
信貸需求，強調部分銀行可能面臨突然的日內流動性限制，所有變動都將持續至９月底。
（ａｌ）
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24/04/2020 10:43
【全球放水】聯儲局放寬銀行獲得當日拆款要求，確保繼續放貸
《經濟通通訊社２４日專訊》聯儲局周四（２３日）宣布暫時放寬對銀行由儲局獲得即日
拆款（ｉｎｔｒａｄａｙ ｃｒｅｄｉｔ）的要求，以確保疫情期間繼續放貸。
聲明指出，將暫時取消對符合其初級信貸計劃資格的銀行，其無擔保當日拆款及透支費用的
限制，並簡化二級信貸銀行申請抵押貸款的程序。
儲局預計措施不會增加自身的信貸風險，並應有助於鼓勵銀行在動盪時期依賴儲局滿足日常
信貸需求，強調部分銀行可能面臨突然的日內流動性限制，所有變動都將持續至９月底。
（ａｌ）
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