【大熊來了】拉加德：如歐盟措施太少行動太晚，經濟將萎縮１５％

《經濟通通訊社２４日專訊》據路透社引述官員消息報道指，歐洲央行總裁拉加德周四
（２３日）警告歐盟領導人，如果在疫情上採取的措施太少，又或太遲行動將帶來風險。
拉加德亦敦促領導人，迅速建立強大且靈活的復甦基金，確保所有歐盟成員國政府都能應對
復甦帶來的財政挑戰。拉加德還警告，據經濟下滑的預測，今年歐元區國內生產總值可能按年
萎縮９％至１５％。（ａｌ）
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