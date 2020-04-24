【新冠肺炎】蓬佩奧警告可能永不資助世衛，民主黨籲立即恢復資助

《經濟通通訊社２４日專訊》美國國務卿蓬佩奧周三（２２日）表示，在應對疫情大流行的
工作結束後，需要對世界衛生組織（ＷＨＯ）進行一次根本性改革，美國可能永遠不會恢復對世
衛的資助。不過眾議院民主黨指責特朗普政府試圖將世衛組織當作替罪羔羊，分散疫情處理不當
的注意力，並呼籲立即恢復美國對世衛的資助。（ａｌ）
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