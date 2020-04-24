【全球放水】麻生太郎：未與央行討論購債上限問題

《經濟通通訊社２４日專訊》日本財務大臣麻生太郎今日表示，日本央行和財務省未曾討論
放棄央行年度購債上限，以避免新冠肺炎疫情造成經濟下滑，強調央行和財務省將就貨幣政策問
題密切合作，不能說央行設定公債購買上限是對還是錯。
不過有報道指，日本央行將在下周一（２７日）召開的政策會議上，決定放棄央行購買國債
的上限。（ａｌ）
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