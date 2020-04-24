《中資異動》京信通信（２３４２）急插逾一成，折讓近１２％配股

《經濟通通訊社２４日專訊》京信通信（０２３４２）現價跌１０﹒１４％，報３﹒１元，
穿十天線（約３﹒３９），廿天線（約３﹒２８５）及五十天線（約３﹒２２７）；成交約２﹒
８９億股，涉資８﹒８１億元。
京信通信今早公布以先舊後方式配售２﹒３億股，每股作價３﹒０５元，為擬定配售價範圍
３元至３﹒１５元之中間偏下水平，集資７﹒０１５億元。與此同時，京信通信主席兼主要股東
霍東齡減持５２００萬股，每股作價同為３﹒０５元，涉資１﹒５８６億元。
現時，恆生指數報２３８４４點，跌１３２點或跌０﹒５５％，主板成交３７﹒３７億元。
國企指數報９６６１點，跌４２點或跌０﹒４４％。
上證綜合指數報２８３４點，跌３點或跌０﹒１３％，成交２５﹒２４億元人民幣。
深證成份指數報１０５６５點，升１點或升０﹒０１％，成交４３﹒９２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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京信通信（０２３４２） ３﹒１０元 跌１０﹒１４％
中通服 （００５５２） ５﹒５９元 升 ０﹒３６％
中興通訊（００７６３） ２２﹒９５元 升 ０﹒６６％
中國鐵塔（００７８８） １﹒７４元 無升跌
長飛光纖（０６８６９） １４﹒５２元 無升跌
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（ｆｚ）
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