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24/04/2020 09:27

《中資異動》京信通信（２３４２）急插逾一成，折讓近１２％配股

　　《經濟通通訊社２４日專訊》京信通信（０２３４２）現價跌１０﹒１４％，報３﹒１元，
穿十天線（約３﹒３９），廿天線（約３﹒２８５）及五十天線（約３﹒２２７）；成交約２﹒
８９億股，涉資８﹒８１億元。
　　京信通信今早公布以先舊後方式配售２﹒３億股，每股作價３﹒０５元，為擬定配售價範圍
３元至３﹒１５元之中間偏下水平，集資７﹒０１５億元。與此同時，京信通信主席兼主要股東
霍東齡減持５２００萬股，每股作價同為３﹒０５元，涉資１﹒５８６億元。
　　現時，恆生指數報２３８４４點，跌１３２點或跌０﹒５５％，主板成交３７﹒３７億元。
國企指數報９６６１點，跌４２點或跌０﹒４４％。
　　上證綜合指數報２８３４點，跌３點或跌０﹒１３％，成交２５﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１０５６５點，升１點或升０﹒０１％，成交４３﹒９２億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京信通信（０２３４２）　　　３﹒１０元　　　跌１０﹒１４％
　　中通服　（００５５２）　　　５﹒５９元　　　升　０﹒３６％
　　中興通訊（００７６３）　　２２﹒９５元　　　升　０﹒６６％
　　中國鐵塔（００７８８）　　　１﹒７４元　　　無升跌
　　長飛光纖（０６８６９）　　１４﹒５２元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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