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即市新聞

24/04/2020 09:57

《異動股》ＡＴＭ股隨市向下，阿里巴巴跌近３％失守２００元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港股早段跌幅擴大至逾２００點，ＡＴＭ股隨市向下，阿里巴
巴（０９９８８）現價下跌２﹒９４％，報１９８﹒４元；成交約６３３萬股，涉資１２﹒５６
億元。
　　據《彭博》報道，Ｇｏｏｇｌｅ母企Ａｌｐｈａｂｅｔ和阿里巴巴有份投資的美國擴增實境
（ＡＲ）初創企業Ｍａｇｉｃ　Ｌｅａｐ計劃重組，將裁員一半達１０００人，並擬逐步撤出消
費者業務，並專注於企業產品。
　　現時，恆生指數報２３８６５，下跌１１１點或下跌０﹒４７％，主板成交１９２﹒０４億
元。國企指數報９６７２，下跌３１點或下跌０﹒３３％。
　　上證綜合指數報２８２５，下跌１２點或下跌０﹒４４％，成交６３２﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１０５３９，下跌２４點或下跌０﹒２３％，成交１０４６﹒４５億元人民
幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　１９８﹒４０元　　跌２﹒９４％
　　騰訊控股（００７００）　　４０８﹒８０元　　跌０﹒６８％
　　美團點評（０３６９０）　　　９９﹒９０元　　跌０﹒１０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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