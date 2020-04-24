《異動股》ＡＴＭ股隨市向下，阿里巴巴跌近３％失守２００元

《經濟通通訊社２４日專訊》港股早段跌幅擴大至逾２００點，ＡＴＭ股隨市向下，阿里巴
巴（０９９８８）現價下跌２﹒９４％，報１９８﹒４元；成交約６３３萬股，涉資１２﹒５６
億元。
據《彭博》報道，Ｇｏｏｇｌｅ母企Ａｌｐｈａｂｅｔ和阿里巴巴有份投資的美國擴增實境
（ＡＲ）初創企業Ｍａｇｉｃ Ｌｅａｐ計劃重組，將裁員一半達１０００人，並擬逐步撤出消
費者業務，並專注於企業產品。
現時，恆生指數報２３８６５，下跌１１１點或下跌０﹒４７％，主板成交１９２﹒０４億
元。國企指數報９６７２，下跌３１點或下跌０﹒３３％。
上證綜合指數報２８２５，下跌１２點或下跌０﹒４４％，成交６３２﹒３２億元人民幣。
深證成份指數報１０５３９，下跌２４點或下跌０﹒２３％，成交１０４６﹒４５億元人民
幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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阿里巴巴（０９９８８） １９８﹒４０元 跌２﹒９４％
騰訊控股（００７００） ４０８﹒８０元 跌０﹒６８％
美團點評（０３６９０） ９９﹒９０元 跌０﹒１０％
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（ｃａ）
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