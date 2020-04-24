《異動股》金蝶（２６８）挫近６％，傳被京東附屬配股套現４億元

《經濟通通訊社２４日專訊》金蝶國際（００２６８）現價跌５﹒８３％，報１１﹒６４元

；成交約５２４９萬股，涉資６﹒１１億元。

該股昨日破頂，惟今日走勢向下，盤中低見１１﹒４元。

外電引述銷售文件指，京東旗下子公司以每股１１﹒６元，配售合共３４００萬股金蝶，較

上日收市價低６﹒１％，折合金額３﹒９４億元。

金蝶今早盤前錄得４手共３４００萬股大手成交，每股成交價１１﹒６元，涉資３﹒９４億

元。

現時，恆生指數報２３９４２，跌３４點或跌０﹒１５％，主板成交３６１﹒１８億元。國

企指數報９７０４，升０點或升０﹒００％。

上證綜合指數報２８２３，跌１５點或跌０﹒５４％，成交１２３７﹒４０億元人民幣。

深證成份指數報１０５１６，跌４７點或跌０﹒４５％，成交１９９５﹒０２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金蝶國際（００２６８） １１﹒６４元 跌５﹒８３％

中軟國際（００３５４） ４﹒１９元 跌０﹒７１％

騰訊控股（００７００） ４０９﹒６０元 跌０﹒４９％

網龍 （００７７７） ２１﹒２５元 跌１﹒６２％

擎天軟件（０１２９７） ０﹒９１元 跌３﹒１９％

美圖公司（０１３５７） １﹒４１元 跌０﹒７０％

微盟集團（０２０１３） ５﹒８５元 跌０﹒８５％

金山軟件（０３８８８） ２６﹒４５元 跌５﹒７０％

中國通號（０３９６９） ３﹒７４元 跌０﹒２７％

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（ｙｋ）

