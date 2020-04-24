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24/04/2020 11:02

《異動股》金蝶（２６８）挫近６％，傳被京東附屬配股套現４億元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》金蝶國際（００２６８）現價跌５﹒８３％，報１１﹒６４元
；成交約５２４９萬股，涉資６﹒１１億元。
　　該股昨日破頂，惟今日走勢向下，盤中低見１１﹒４元。
　　外電引述銷售文件指，京東旗下子公司以每股１１﹒６元，配售合共３４００萬股金蝶，較
上日收市價低６﹒１％，折合金額３﹒９４億元。
　　金蝶今早盤前錄得４手共３４００萬股大手成交，每股成交價１１﹒６元，涉資３﹒９４億
元。
　　現時，恆生指數報２３９４２，跌３４點或跌０﹒１５％，主板成交３６１﹒１８億元。國
企指數報９７０４，升０點或升０﹒００％。
　　上證綜合指數報２８２３，跌１５點或跌０﹒５４％，成交１２３７﹒４０億元人民幣。
　　深證成份指數報１０５１６，跌４７點或跌０﹒４５％，成交１９９５﹒０２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶國際（００２６８）　　１１﹒６４元　　　跌５﹒８３％
　　中軟國際（００３５４）　　　４﹒１９元　　　跌０﹒７１％
　　騰訊控股（００７００）　４０９﹒６０元　　　跌０﹒４９％
　　網龍　　（００７７７）　　２１﹒２５元　　　跌１﹒６２％
　　擎天軟件（０１２９７）　　　０﹒９１元　　　跌３﹒１９％
　　美圖公司（０１３５７）　　　１﹒４１元　　　跌０﹒７０％
　　微盟集團（０２０１３）　　　５﹒８５元　　　跌０﹒８５％
　　金山軟件（０３８８８）　　２６﹒４５元　　　跌５﹒７０％
　　中國通號（０３９６９）　　　３﹒７４元　　　跌０﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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