《午市前瞻》經濟及企業績差令港股漏氣，料短線反覆下試低位

《經濟通通訊社２４日專訊》美國國會通過４８４０億美元援助法案，及上周首次申領失業

救濟金人數表現勝預期，不過外媒報道，治療新冠肺災的新藥瑞德西韋在中國首階段臨床試驗中

失敗，拖累美股幾乎全數升幅，港股亦跟隨外圍低開１３２點報２３８４４點。之後大市跌勢加

劇，最多瀉２４７點，低見２３７３０點，兼失守廿天線（約２３８１７點）。油價繼續反彈，

石油股造好，支持大市跌幅一度收窄至只有２０點見２３９５７點。惟港股午收前再度偏軟，最

終報２３９１１，跌６５點或跌０﹒２８％，主板成交４３７﹒６３億元。國企指數報

９６８６，跌１７點或跌０﹒１８％。

Ａ股方面，上證綜指報２８２０，跌１７點或跌０﹒６３％，成交１４１３﹒２８億元人民

幣。深成指數報１０４９２，跌７１點或跌０﹒６８％，成交２２５７﹒７０億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）走高０﹒７８％，報３９元；港交所（００３８８）跌０

﹒４１％，報２４３﹒４元；友邦（０１２９９）微升０﹒５７％，報７０﹒０５元；建行（０

０９３９）升０﹒５％，報６﹒０５元。

國際油價亞洲時段延續升勢，中海油（００８８３）漲１﹒６６％，報８﹒５８元，最大升

幅藍籌；石藥（０１０９３）半日急跌４﹒２７％，報１５﹒２６元，為最差表現藍籌。



＊京信通信折讓配股，急挫逾８％＊



內地加快５Ｇ基建投資及消費，三大中資電訊商造好，其中績後獲富瑞維持「買入」評級的

中電信（００７２８）漲０﹒７７％，報２﹒６１元；中移動（００９４１）無升跌，報

６１﹒５元；中聯通（００７６２）微升０﹒２％，報５﹒０２元；京信通信（０２３４２）折

讓１２％配股，急瀉８﹒４１％，報３﹒１６元；中興（００７６３）今日放榜，挫跌

３﹒０７％，報２２﹒１元。

軟件股全線向下，金山軟件（０３８８８）將發行３１億元可換股債券，急挫６﹒９５％，

報２６﹒１元；；金蝶（００２６８）有傳遭京東子公司售股套現近４億元，瀉７﹒２８％，報

１１﹒４６元；網龍（００７７７）受累滑２﹒７８％，報２１元；微盟集團（０２０１３）跌

２﹒７１％，報５﹒７４元。

生物醫藥股表現標青，康方生物（０９９２６）首掛半日收報２３﹒８元，較上市價高出

４７﹒１％；復宏漢霖（０２６９６）子公司獲波蘭頒發兩項ＧＭＰ證書，漲４﹒８４％，報

４５﹒５元；信達生物（０１８０１）新藥獲中國國家藥品監督管理局受理，揚６﹒６％，報

３７﹒１５元；康希諾生物（０６１８５）升３﹒０９％，報１４６﹒６元；諾誠健華（０９９

６９）則跌２﹒９５％，報１４﹒４６元。



＊ＡＴＭ隨市回吐，阿里瀉近３％失二百元＊



ＡＴＭ隨市下挫，外電報道阿里巴巴（０９９８８）有份投資的ＡＲ初創企業Ｍａｇｉｃ

Ｌｅａｐ計劃重組及裁減一半員工，半日跌２﹒５９％，報１９９﹒１元；騰訊（００７００

）跌０﹒６３％，報４０９元；美團點評（０３６９０）軟０﹒１５％，報９９﹒８５元。其他

新經濟股方面，平安好醫生（０１８３３）升０﹒４５％，報１１２﹒３元；眾安在線（０６０

６０）軟０﹒４％，報２４﹒９元。

內險股放榜後個別發展，其中，平保（０２３１８）首季純利按年急跌四成二，滑

１﹒２２％，報７７﹒１元；國壽（０２６２８）首季純利按年倒退三成四，升０﹒７６％，報

１５﹒９４元；新華保險（０１３３６）升０﹒８１％，報２４﹒８５元；中國太平（００９６

６）跌０﹒８１％，報１２﹒２２元。

本地地產股被大行唱淡普遍受壓，新地（０００１６）獲高盛降評級至中性，挫

１﹒２５％，報１０２﹒９元；希慎（０００１４）更遭高盛降至賣出，兼大削目標價至２８元

，走低３﹒５％，報２４﹒８元；恆地（０００１２）跌１﹒９２％，報３０﹒６５元；新世界

（０００１７）跌１﹒０２％，報８﹒７３元；長實（０１１１３）跌０﹒９５％，報

４７﹒０５元。



＊葉尚志：避險情緒升溫，山東黃金兩周內看試２５元＊



近來環球經濟壞消息不絕，５月期油曾瀉至負數、隔晚再傳出藥物瑞德西韋療效未如理想，

但對港股的撼動未見太激烈。第一上海證券首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，港股已

由低位完成中短期反彈，現時因為經濟基本面和企業績差而「漏緊氣」，同時有各國推出的財政

政策支撐，因為料恆指短期內會繼續反覆下試，不認為會急跌。

避險情緒升溫，金價已經破１７２０美元水平，葉尚志認為，在這狀況下山東黃金

（０１７８７）值得入手，該股近期發盈喜，預期今年首季純利可按年大增４０％至６８％，集

團下周二（２８日）會公布季績，料在多方利好因素下，兩周內可上試２５元，止蝕位可設定於

２０﹒５元。（ｎｓ、ｙｋ）

