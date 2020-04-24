【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５﹒５億人幣，買騰訊平醫沽中芯融創

《經濟通通訊社２４日專訊》紐約期油急彈帶動美股高開，道指曾升逾４００點，惟世衞稱

瑞德西韋在中國臨床試驗未如理想道指最終收升３９點，報２３５１５點。恆生指數今早低開１

３２點，開報２３８４４點，早段跌逾２００點後跌幅收窄，午後反覆偏軟，於２３９００點水

平爭持，尾市跌幅再擴，恆指最終收報２３８３１點，跌１４５點或０﹒６１％。

按額度計算，北水全日淨流入１５﹒５億元人民幣，減少３６﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、平安好醫生（０１８３３）、小米集團（０１８１０）；淨

賣出最多的依次是中芯國際（００９８１）、融創中國（０１９１８）、阿里健康

（００２４１）。

主板成交８２７﹒９９億元減少１４﹒２％。其中港股通成交１３４﹒９億元，佔總成交

１６﹒３％。



＊北水繼續掃騰訊，淨買入逾４億元＊



騰訊控股Ｕ盤遭嘜低，跌１﹒２６％報４０６﹒４元，北水淨買入４﹒２億元。平安好醫生

跌０﹒５４％報１１１﹒２元，北水淨買入２﹒７億元。小米集團跌１﹒５７％報１０元，北水

淨買入１﹒７億元。

中芯國際跌３﹒５７％報１４﹒０４元，今日遭北水拋棄，北水淨賣出２﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４﹒１８

平安好醫生 （０１８３３） ２﹒６８

小米集團 （０１８１０） １﹒７１

建設銀行 （００９３９） １﹒２９

中國海洋石油 （００８８３） ０﹒７１



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －２﹒２８

融創中國 （０１９１８） －１﹒４３

阿里健康 （００２４１） －１﹒１２

中興通訊 （００７６３） －１﹒１０

石藥集團 （０１０９３） －０﹒４７

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（ｃａ）

