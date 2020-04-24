【期油負價】未來資產：ＦＧＸ原油早於４月已轉１２月期油合約

國際油價大幅波動，原油ＥＴＦ成交亦急升。發行ＦＧＸ原油（０３０９７）的未來資產環

球投資（香港）ＥＴＦ副總裁鍾駿接受專訪時表示，無論散戶或機構投資者對ＦＧＸ原油的查詢

均急增，成交亦趨於活躍。

鍾駿指，因原油ＥＴＦ持有的期貨合約需要轉倉，轉倉會產生成本，故當期貨價格由負價差

（ｂａｃｋ ｗａｒｄａｔｉｏｎ）變正價差（ｃｏｎｔａｎｇｏ）時，即近期價格較遠期價格

為低，轉倉成本便會額外增加，因此ＦＧＸ原油早於４月初期貨價格出現正價差時，已將持倉合

約轉到１２月期貨合約，以減少轉倉次數及相關成本。

他解釋倘期貨合約最接近合約月份與第二最接近合約月份的期貨溢價大於０﹒５％，有關期

貨溢價於１至６月出現，會將所有紐約期貨合約轉倉至１２月。若期貨溢價於７至１２月出現，

則轉倉至下一年度１２月到期的紐油合約。

現時ＦＧＸ原油持倉合約為１２月期貨，鍾駿承認，若未來負價差重現，期貨溢價變為

０﹒５％或以下，ＦＧＸ原油會將１２月到期的紐油合約改由下一最接近合約月份的紐約期貨合

約所取代，故轉倉時變相以高價沽出遠期合約，再以低價買入近期合約。「ＦＧＸ原油的持倉變

動全是根據基金章程，近日沒作出任何突發的變動或改變。」《香港經濟日報》

