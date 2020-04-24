【新股肺炎】工聯會促查油公司涉合謀定價否，競委會：密切留意

冠肺炎疫情令全球原油供應過剩，國際油價近日出現急瀉，惟工聯會昨（２３日）指，本港

油價持續高企，質疑燃油公司涉合謀定價，促請競委會調查。競委會指密切留意情況。

雪佛龍、中石化、蜆殼及埃克森美孚回應時均稱，一直恪守本港法例，以公平原則及合乎道

德處理業務，而本地油價調整除考慮成品油入口價格外，亦受油站地租、營運成本等多項因素影

響，公司會密切注視市場走勢，適時調整油價。《香港經濟日報》

