【地皮截標】旺角住宅地今午截標，至少收２３份標書

《經濟通通訊社２４日專訊》旺角豉油街蚊型住宅地已於今午截標，據現場所見，反應良好

，暫時收到２３份標書，入標的發展商包括鷹君（０００４１），越秀房地產

（００４０５）、佳明集團（０１２７１）、長實（０１１１３）、大昌集團、信和置業

（０００８３）、莊士中國、永泰地產（００３６９）、爪哇控股（００２５１）、英皇集團

（００１６３）和佳兆業（０１６３８）、遠東發展（０００３５）及宏安地產

（０１２４３）。當中獨資入標的包括越秀房地產、佳明集團、長實集團、大昌集團、英皇集團

、遠東發展及建灝地產。

大昌集團執行董事李永修表示，是次以獨資形式入標，出價將隨市況作輕微調整，是次投地

料作中小型單位發展之用。他又認為，現時受疫情影響不大，因現時土地供應較少，而量化寬鬆

下亦處於低息環境。

佳兆業傳媒及投資者關係部總經理蔡晉表示，是次地皮位於旺角，他直言：「旺角好旺」，

配套好前景好，將用作發展住宅單位，出價將考慮市場環境，會出「合理價」，對香港樓市樂觀

。

英皇集團物業經理蔡宏基表示，是次以獨資形式入標，他指地皮為市區地適合發展，出價將

參考附近新盤成交價。另外，建灝地產行政經理林綺華稱，是次地皮難得在旺角市中心，但市場

氣氛審慎，出價將會較保守，對後市有信心，將用作發展中小型住宅單位。

旺角豉油街地皮佔地約６７３３方呎，可建樓面面積上限約６﹒０６萬方呎，最新估值介乎

約４﹒８億至５﹒４５億元，每方呎樓面地價約８０００元至１﹒０５萬元。（ｂｎ）

