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即市新聞

24/04/2020 19:07

《再戰明天》下周日本央行開貨幣政策會議，本港公布３月進出口

　　《經濟通通訊社２４日專訊》下周關注日本央行召開貨幣政策會議，本港公布上月進出口
數據。

＊日央行召開政策會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，下周一（２７日）本港時間９：００ａｍ，日本央行將召開貨幣
政策會議，預計中午有結論，行長黑田東彥會議後將發表講話，料不會調整利率。
　　７：００ａｍ，瑞典央行召開貨幣政策會議；國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）將討論中東經濟
前景。
　　周一歐盟就業、社會政策和衛生部長將就社會政策召開非正式會議，德國總理默克爾、
聯合國秘書長古特雷斯、英國高級官員亦將進行線上氣候峰會講話，皆為期兩日。

＊美國公布商業活動指數＊

　　在數據方面，４：３０ｐｍ，香港公布３月進出口按月變化，上月出口按月增４﹒３％，
上月進口按月跌０﹒１％。
　　１０：３０ｐｍ，美國達拉斯聯儲銀行將會公布４月商業活動指數，上月已由正轉負至
負７０。
　　另外新西蘭因澳紐聯軍紀念日休市一日，而南非則因自由日休市一日。

＊海螺水泥北汽萬科放榜＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：粵海投資（００２７０）、海螺水泥（００９１４）、
龍源電力（００９１６）、中石化油服（０１０３３）、北京汽車（０１９５８）、萬科企業（
０２２０２）、福耀玻璃（０３６０６）、銀河證券（０６８８１）。（ａｌ）

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