【新冠肺炎】消息：本港今天無新增確診，衞生防護中心取消記者會

《經濟通通訊社２４日專訊》消息指，本港今天沒有新增新型冠狀病毒確診個案，為本周一
（２０日）以來再錄零確診，衛生防護中心將不會舉行記者會。
食物及衞生局長陳肇始接受報章訪問時表示，本港疫情未算受控，立刻放鬆措施「不夠穩陣
」，放寬時要考慮本港是否連續２８天沒本地個案；醫管局和衛生署的承受能力；以及海外疫情
三大因素。（ｂｎ）
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