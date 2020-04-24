【新冠肺炎】消息：本港今天無新增確診，衞生防護中心取消記者會

《經濟通通訊社２４日專訊》消息指，本港今天沒有新增新型冠狀病毒確診個案，為本周一

（２０日）以來再錄零確診，衛生防護中心將不會舉行記者會。

食物及衞生局長陳肇始接受報章訪問時表示，本港疫情未算受控，立刻放鬆措施「不夠穩陣

」，放寬時要考慮本港是否連續２８天沒本地個案；醫管局和衛生署的承受能力；以及海外疫情

三大因素。（ｂｎ）

