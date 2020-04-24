【新冠肺炎】香港人壽送出新冠肺炎免費保障予股東銀行客戶

《經濟通通訊社２４日專訊》香港人壽公布，鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港人壽送
出「２０１９冠狀病毒病（ＣＯＶＩＤ－１９）」免費保障予股東銀行客戶，包括創興銀行
（０１１１１）、招商永隆銀行、華僑永亨銀行及上海商業銀行。
成功登記「２０１９冠狀病毒病（ＣＯＶＩＤ－１９）」免費保障的股東銀行客戶，若合資
格人士確診，將獲免費住院現金保障，每一留院日１０００元，保障長達１５日，以１﹒５萬元
為上限。另外亦有１０萬元的免費身故賠償。（ｓｋ）
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