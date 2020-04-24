《小傳日記》新藥遇阻滯，魚缸好閉翳；成交又再縮，走勢好難捉！

《小傳日記》當孖屐憧憬緊花旗國隻新藥瑞德西韋可以治好新冠疫情時，外媒就收到風話隻

藥喺神州試用成效唔太ｗｏｒｋ，隔晚花旗國孖屐要急剎車！香江呢邊當然唔能夠獨善其身，今

朝要低開１３２點報２３８４４點。開市無幾耐，孖屐已經跌穿埋條廿天線（約２３８１７點）

，最低仲見過２３７３０點。好在有紐約期油連續兩日急升，石油股彈高，支持魚缸收復大部分

失地，最高見２３９５７點跌２０點。午後，孖屐係假期前動力唔係好夠，大部分時間都維持窄

幅上落。最終，魚缸收報２３８３１，跌１４５點或跌近１巴仙，主板成交８２７﹒９９億銀，

較上日減少一成四。

國貨報９６５６，跌４７點或跌近半巴仙。蘋果話手機嘅郵件漏洞唔會構成即時風險，瑞聲

科技（０２０１８）漲近３巴仙，報３７﹒４５元，係全日表現最好嘅藍戰士。

Ａ場方面，上證綜指數報２８０８，跌２９點或跌逾１巴仙，深成指數報１０４２３，跌

１４０點或跌逾１巴仙，兩市成交６２５２﹒１９億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）微升唔夠半巴仙，報３８﹒７５銀；ＱＱ（００７０

０）滑逾１巴仙，報４０６﹒４元；生發發（００３８８）走高唔夠半巴仙，報２４５銀；ＡＩ

Ａ（０１２９９）軟近半巴仙，報６９﹒５５銀；中移動（００９４１）跌近１巴仙，報

６１﹒０５銀；建行（００９３９）跌唔夠半巴仙，報６﹒０１銀。



＊股東要吸水金蝶股價衰，行業難重振晶片佬頭痕＊



近排急升嘅軟件佬被高位套現減持，嚇到缸友急掟貨。金蝶（００２６８）有傳被京東子公

司折讓６巴仙售股，套現近４億銀，急瀉逾６巴仙，報１１﹒６銀；金山軟件（０３８８８）計

劃發行３１億銀可換股債券，插水近７巴仙，報２６﹒１５銀；微盟（０２０１３）滑近４巴仙

，報５﹒６８銀；中軟國際（００３５４）跌近２巴仙，報４﹒１５銀；網龍（００７７７）撻

低逾２巴仙，報２１﹒１銀。

隔晚晶片佬英特爾份業績雖然好過孖屐預期，不過公司預計第二季嘅盈利就差過孖屐預測，

盤後急挫６巴仙。因為憂慮今季全球晶片需求，晶片佬睇來都無咩神氣，中芯（００９８１）走

低近４巴仙，報１４﹒０４銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）瀉逾３巴仙，報７５﹒８５銀；華

虹半導體（０１３４７）挫逾半成，報１４﹒０４銀；上海復旦（０１３８５）漲逾１巴仙，報

５﹒４７銀。



＊避險揾藥佬新股當係寶，利好因素缺九置先見血＊



呢排孖屐對未有盈利嘅生物醫藥佬非常受落，康方生物（０９９２６）今日首掛高開高收，

報２４﹒３銀，高招股價逾五成；復宏漢霖（０２６９６）子公司獲波蘭頒兩項ＧＭＰ證書，炒

高逾５巴仙，報４５﹒７５銀；信達生物（０１８０１）有新藥獲藥監局受理，鏟高逾６巴仙，

報３６﹒９５銀；康希諾生物（０６１８５）跳近３巴仙，報１４６銀；石藥（０１０９３）就

慘啲，走低近３巴仙，報１５﹒５４銀。

運輸及房屋局公布首季私人住宅施工量得９００伙，按季插七成七，仲創兩年半新低。加上

大行高盛睇樓市都睇得幾淡，一連降咗幾隻磚頭佬嘅「他屐」，新地（０００１６）評級被降至

中性，全日碌低逾１巴仙，報１０２﹒７銀；以收租為主嘅希慎（０００１４）被削兩成「他屐

」，撻低近３巴仙，報２４﹒８５銀。新世界（０００１７）亦軟近１巴仙，報８﹒７５銀。九

置（０１９９７）料上半年會蝕錢，無咗逾３巴仙，報２９﹒４５銀，仲係最差表現藍戰士。



＊野村撑國壽股價免落後；績佳無期待中興好無奈＊



神州兩大保險公司平保（０２３１８）同國壽（０２６２８）首季業績慘不忍睹，前者純利

按年蒸發近四成三兼差過預期，後者純利跪低逾三成四。野村力撑國壽可能係唯一一間首季新業

務價值有正增長嘅內險公司，繼續叫大家掃貨，國壽輕微走高一格，報１５﹒８４銀；平保就要

碌低近１巴仙，報７７﹒３銀。中再保（０１５０８）話，子公司中國大地財產保險原保費收入

按年踼高近半成，今日唔見逾１巴仙，報０﹒８８銀。新華保險（０１３３６）平收，報

２４﹒７銀。

工信部話，支持手機企業加強研發創新５Ｇ手機，並推動逐步降低流量資費水平去帶動５Ｇ

消費。三大中資電訊商有頭威無尾陣，中電信（００７２８）獲富瑞維持買入評級，踼高逾１巴

仙，報２﹒６２銀；中移動（００９４１）同中聯通（００７６２）滑近１巴仙，報６１﹒０５

銀同４﹒９７銀；京信通信（０２３４２）折讓一成二配股，潛逾８巴仙，報３﹒１７銀；中興

（００７６３）收市後出季績，跌低近４巴仙，報２２銀。請請！



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