【專訪】眾安銀行：開業至今客戶增長滿意，冀成認受性最高虛銀

《經濟通通訊社記者金雪凝２４日報道》金管局於２０１９年先後發出８個虛擬銀行牌照，

為香港的「新型銀行」時代掀序幕，各家營運商均摩拳擦掌準備推出服務，勢為香港銀行業帶來

大變革。眾安在綫（０６０６０）與百仕達集團合資的眾安銀行（ＺＡ Ｂａｎｋ）率先在去年

１２月中啟動試業，並在上月底正式開業，成為本港首間虛擬銀行，搶佔市場商機。

開業至今一個月，ＺＡ Ｂａｎｋ行政總裁許洛聖接受《經濟通通訊社》訪問時表示，由去

年１２月１８日試業，以至今年３月２４日開業以來，客戶的增長令人滿意，亦是按照著公司原

訂計劃進行。目前客戶反應非常良好，人數的增長亦在預期之內。產品推出至今，在各媒體平台

上的反應都非常正面。



＊存款利率以市場為基礎，不期望有價格戰＊



ＺＡ Ｂａｎｋ一開業，就推出了旗艦活期存款產品「ＺＡ活期Ｇｏ」，當中帳戶餘額為

５０萬元以下的年利率達１厘。許洛聖指，該行利率水平是以銀行公會每天公布的香港銀行同業

拆息（ＨＩＢＯＲ）為基礎，並非因應同業水平的定價，同時亦有考慮到通脹水平，認為該方式

屬正面，因為能夠將利率水平建基於市場情況，而非固定不變。他又提到，不期望出現價格戰，

認為這並非可持續的營運模式，各銀行應根據自身營運模式，定出符合成本效益的價格水平。



＊以新客戶體驗應對傳統銀行競爭＊



作為香港首間開業的虛擬銀行，面對屹立多年的傳統銀行的競爭，他指，虛擬銀行與傳統銀

行有一定差別。以開戶為例，以往市民需要到分行排隊、與銀行員工溝通等，而虛擬銀行的客戶

毋須外出及排隊，直接透過手機應用程式，以身份證就可以開戶，反映兩者的客戶體驗完全不同

。在傳統銀行開戶以小時計，而虛擬銀行就以分鐘去計，除了快捷方便外，在目前新型冠狀病毒

肺炎疫情肆虐的情況之下，虛擬銀行的開戶流程既能保護銀行員工，亦能保障客戶的健康。

對於如何跟傳統銀行競爭，他認為，該行的產品與傳統銀行的一樣，但提供的客戶體驗就截

然不同，例如存款產品的利率按市場情況去定價，在貸款方面亦提出了３０分鐘批核的承諾，否

則該行將按額外的等候時間每分鐘贈送１０元的現金回贈，上限為５００元。他解釋，現時本港

傳統銀行的貸款，由申請至取得款項的時間都較為參差，期望以該承諾去提高效率，未來能將審

批時間進一步縮短，同時亦要保護銀行的資產質素，而資產質素是銀行的重要部分，而當中最大

部分是貸款，強調即使審批時間縮短，門檻仍然不變，均按金管局的要求去處理。



＊客戶對網絡安全反應正面＊



許洛聖又指，網絡安全亦是銀行其中一個重要部分，ＺＡ Ｂａｎｋ在提供新的客戶體驗同

時，亦會兼顧客戶的擔憂，因此在申請虛擬銀行牌照初期，設立了會員計劃以收集用戶意見，當

時有用戶反映對個人資料保障的顧慮，該行亦有相應工作，並遵照監管機構的要求，因此現時客

戶對私隱、安全等方面都反應正面。



＊目標成全港認受性最高的虛銀＊



現時開始有虛擬銀行陸續試業，預計今年內正式投入服務。面對未來有更多同業加入市場，

許洛聖表示，由ＺＡ Ｂａｎｋ率先開業，已經反映該行有速度優勢。同時該行亦一邊收集客戶

意目，一邊優化產品和服務。他指，當客戶開始熟悉有關流程，對金融科技等的認受性增加，就

可以再簡化程序，令效率加快。該行目標是成為全港認受性最高的虛擬銀行，因此會不斷進行優

化，去建立品牌及信譽。

金管局發出的８間虛擬銀行牌照當中，ＺＡ Ｂａｎｋ為率先開業的銀行，而小米與尚乘集

團合資的天星銀行及阿里巴巴的螞蟻銀行等上月底亦宣布啟動試業，渣打旗下的ＭＯＸ在４月初

亦加入試業行列。

