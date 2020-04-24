【專訪】眾安銀行：疫情對業務影響不大，冀５年內達收支平衡

《經濟通通訊社記者金雪凝２４日報道》眾安銀行（ＺＡ Ｂａｎｋ）在上月初宣布正式開

業，成為本港首間虛擬銀行。今年初新型冠狀病毒肺炎疫情爆發並持續至今，經濟受到重創。在

疫市之下開業，ＺＡ Ｂａｎｋ行政總裁許洛聖表示，銀行的目標是在５年內達到收支平衡，目

前疫情主要對銀行資產質素有較大影響，在疫情之下，政府亦呼籲市民保持社交距離，盡量留在

家中，變相當市民需要使用銀行服務時，沒有實體分行、只透過線上開戶、交易的虛擬銀行正正

能迎合市民所需，並能保障員工和市民的健康及安全。



＊資產大多屬投資級別，不會受疫情太大影響＊



他指，雖然疫情或令貸款需求減弱，從而影響資產質素，不過由於ＺＡ Ｂａｎｋ剛開業，

貸款方面的資產僅建立相當短時間，因此目前有關方面的壓力不大。現有的資產大多屬投資級別

，相信不會受到疫情太大的影響。他又指，目前銀行資產、業務等方面都仍表現理想。

由於經濟受到疫情影響，各國都實行貨幣寬鬆政策以穩定經濟，多國央行早前都宣布減息。

對於現時環球以至本港息口都處於偏低水平，許洛聖指出，以目前情況去看，全球利率較大機會

持續下行，但相信香港不會出現負利率。銀行除了每天都會檢視利率水平，亦有自己的預測。



＊疫情無影響人手，將維持現有員工規模＊



他又表示，該行目前有約２００名員工，在疫情爆發初期，已安排員工彈性上班及在家工作

，強調疫情對人手無影響。傳統銀行增加客戶的模式是開分行，從而需要增聘更多人手，而ＺＡ

Ｂａｎｋ在增加客戶時，只要系統完善，就沒有增加資源投放的需求，因此短期內該行人手會維

持現有規模。當有新需求出現，例如擴大服務範圍或推出新服務時，就會增加人手。



＊未來主要發展投資及保險業務＊



對於未來的發展，許洛聖指，未來將主要探討投資及保險方面的發展，目前相關工作正在進

行中，但未有確實的時間表。此外，該行早前與ＶＩＳＡ合作，透過提供創新、安全及可靠的支

付服務，改善香港客戶的用戶體驗。他指，有關合作是戰略性計劃，未來會有更多的計劃陸續公

布。

