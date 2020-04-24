《股市一周》期油急瀉且傳治肺炎新藥效用成疑，港股周挫５４８點

《股市一周》本周多事影響港股走勢。先是市場對原由需求續減且庫存漸飽和，紐約５月期

油計算價曾歷史性暴瀉至負數，拖累市場氣氛；美媒報道朝鮮領袖金正恩傳出病危，憂影響朝鮮

局勢；傳出中國試用藥物瑞德西韋治療新冠肺炎病人藥效不彰，港股全周回吐５４８點，最低曾

見２３４８３點。



＊日均成交９５４億元大減逾１８％＊



周一（２０日），市場開始憧憬美國重啟經濟，港股高開１２３點，報２４５０３點。其後

，亞洲時段美股三大指數期貨回吐以及紐約期油曾急瀉兩成創近２１年低位，拖累港股由升轉跌

，全日收報２４３３０點，跌４９點。

周二（２１日），本港要延長限聚令多１４天，且紐約５月期油暴瀉至負數，加上朝鮮領袖

金正恩傳出病危，港股全日收報２３７９３點，挫５３６點。

周三（２２日），港股繼續受期油急挫受壓，開挫２５３點報２３５４０點。午後，美股三

大指數期貨回升，１０年期美國國債收益率亦止跌回穩，Ａ股同樣轉強，最終全日收報

２３８９３點，升９９點。

周四（２３日），國際油價回升，加上市場憧憬美國開始重啟經濟，港股全日最終全日升

８３點報２３９７７，但兩萬四大關得而復失。

本日，美國國會通過４８４０億美元援助法案，及上周首次申領失業救濟金人數表現勝預期

。但有消息指治療新冠肺災的新藥瑞德西韋在中國首階段臨床試驗中失敗，拖累港股全日收報

２３８３１，跌１４５點兼力守廿天線（約２３８１４點）。

總結一周，港股在２３４８３點至２４５０３點之間波動，收報２３８３１點，全周跌

５４８點或２﹒２５％。國指收報９６５６點，全周跌１５９點或１﹒６２％。日均主板成交

９５４﹒０９億元，較上周減１８﹒３％。

本周重磅股方面，騰訊（００７００）全周跌０﹒７８％，報４０６﹒４元；友邦保險

（０１２９９）挫４﹒２％，報６９﹒５５元；匯豐控股（００００５）跌１﹒９％，報

３８﹒７５元；中國移動（００９４１）升１﹒２４％，報６１﹒０５元；香港交易所

（００３８８）跌０﹒８１％，報２４５元。



＊期油負數，Ｆ三星原油期急挫五成四＊



受疫情影響原油需求及庫存將滿，本周紐約５月期油合約結算價曾每桶見負３７﹒６３美元

，是史上首次跌至負數，觸發石油相關股份全線下滑。Ｆ三星原油期（０３１７５）挫

５４﹒０７％，報１﹒９２元；ＦＧＸ原油（０３０９７）跌１４﹒８５％，報１﹒７２元；中

國海洋石油（００８８３）升１﹒４３％，報８﹒５１元；中國石油股份（００８５７）跌

２﹒５４％，報２﹒６９元；中國石油化工股份（００３８６）跌３﹒３６％，報３﹒７４元。

環球避險情緒仍然高漲，本周現貨金曾創一周高觸及每盎司１７３８﹒５８美元，黃金股普

漲。招金礦業（０１８１８）飆１０﹒５３％，報９﹒３４元；山東黃金（０１７８７）升

６﹒５４％，報２２﹒８元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒８６％，報１２５９元；

紫金礦業（０２８９９）升５﹒４６％，報３﹒４８元。

本周內地三大中資航空，包括南航（０１０５５）、東航（００６７０）及國航

（００７５３）正在商討是否收購陷入財困的維珍澳洲航空，且獲瑞信唱好，航空股相關股走高

。國航升３﹒２２％，報５﹒４５元；南方航空升６％，報３﹒７１元；東方航空漲５﹒０９％

，報３﹒１元。



＊醫療相關股續炒，平醫破頂全升一成六＊



本周市場缺乏方向，強勢的醫療相關股持續炒作，下述全持續破頂。平安好醫生

（０１８３３）飆１５﹒８３％，報１１１﹒２元；阿里健康（００２４１）揚１０﹒３５％，

報１８﹒３４元；愛康醫療（０１７８９）升８﹒９６％，報２２﹒５元；春立醫療

（０１８５８）漲１０﹒４５％，報４４﹒８５元。

工信部表示，支持手機企業加強研發創新，為廣大消費者提供品類豐富、性價比高的５Ｇ手

機，將推動電信運營企業通過優化套餐設置逐步降低流量的資費水平、信用購機等舉措，帶動

５Ｇ的消費。中資電信股普遍造好，中國移動（００９４１）漲１﹒２４％，報６１﹒０５元；

中國電信（００７２８）升３﹒１５％，報２﹒６２元；中國聯通（００７６２）跌０﹒６％，

報４﹒９７元。

本港亦要延長限聚令多１４天，且惠譽將香港的遠期外幣發行人違約評級從ＡＡ下調至

ＡＡ－，評級展望則由負面轉為穩定，本地地產股回吐。恆基地產（０００１２）跌３﹒７２％

，報３１﹒０５元；新鴻基地產（０００１６）跌５﹒７９％，報１０２﹒６元；新世界發展

（０００１７）跌３﹒１％，報８﹒７４元；長實（０１１１３）跌１﹒７８％，報４６﹒９５

元；信和置業（０００８３）升０﹒５７％，報１０﹒５４元。（ｋｓ）

