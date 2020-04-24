港股廿天線水平反覆，全日跌１４５點收２３８３１，成交８２８億

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚雖然美國眾議院通過４８４０億美元刺激方案，惟世衛指

瑞德西韋在中國臨床試驗未如理想，美股先升後回，港股今早亦隨之低開１３２點報２３８４４

點。平保（０２３１８）季績遜預期股價受壓，加上騰訊（００７００）亦走低，港股早段一度

挫２４７點，報２３７３０點，失守廿天線（約２３８１７點）。隨後油價繼續反彈，港股於廿

天線見支持，跌幅開始收窄，全日最高見２３９５７點，軟２０點。內地股市午後跌幅擴大，港

股最終收報２３８３１，險守廿天線，跌１４５點或跌０﹒６１％，主板成交８２７﹒９９億元

，較上日大減１４﹒２％。國企指數報９６５６，跌４７點或跌０﹒４９％。

Ａ股兩市亦隨外圍走低。上證綜合指數報２８０８點，跌２９點或跌１﹒０６％。深證成份

指數報１０４２３點，跌１４０點或跌１﹒３３％。兩市合計成交６２５２﹒１９億元人民幣，

較上日少６﹒８％。

重磅股方面，匯控（００００５）升５仙，報３８﹒７５元；港交所（００３８８）揚

０﹒２５％，報２４５元；騰訊（００７００）挫１﹒２６％，報４０６﹒４元；建行

（００９３９）跌１仙，報６﹒０１元；中移動（００９４１）下滑０﹒７３％，報６１﹒０５

元；友邦（０１２９９）軟０﹒１４％，報６９﹒５５元。



＊平保首季業績遜色，內險股偏軟＊



平保（０２３１８）及人壽（０２６２８）皆公布首季業績，其中平保首季純利跌４３％，

全日跌０﹒９６％，報７７﹒３元；而人壽（０２６２８）首季純利亦跌３４％，惟仍升

０﹒１３％，報１５﹒８４元；其他內險股偏軟，中國財險（０２３２８）下滑０﹒８３％，報

７﹒１６元；中國太保（０２６０１）和新華保險（０１３３６）企穩，報２４元及２４﹒６５

元。

軟件股普偏跑輸大市。金軟（０３８８８）將發行的本金總額３１億元可換股債券，全日挫

６﹒７７％，報２６﹒１５元；傳金蝶（００２６８）遭京東子公司減持３４００萬股，插

６﹒１５％，報１１﹒６元；微盟集團（０２０１３）走低３﹒７３％，報５﹒６８元；中軟國

際（００３５４）下滑１﹒６６％，報４﹒１５元；網龍（００７７７）跌２﹒３１％，報

２１﹒１元。

據內媒報道，監管當局暫緩半導體、５Ｇ、新能源車等行業ＥＴＦ產品申報，５Ｇ股受壓。

中國鐵塔（００７８８）跌１﹒７２％，報１﹒７１元；中通服（００５５２）走低２﹒５１％

，報５﹒４３元；長飛光纖光纜（０６８６９）滑０﹒８３％，報１４﹒４元；中興通訊

（００７６３）挫３﹒５１％，報２２元。京信通信（０２３４２）折讓近１２％配股，全日插

８﹒１２％，報３﹒１７元。



＊九置料中期轉虧，成全日包尾藍籌＊



九龍倉置業（０１９９７）料集團截至本年６月３０日止６個月之中期業績可能錄得虧損，

全日挫３﹒４４％，報２９﹒４５元；其他本地地產及收租股亦跟隨下滑，希慎興業

（０００１４）跌２﹒７２％，報２５元；太古Ａ（０００１９）滑０﹒８１％，報４９元；恆

隆地產（００１０１）挫２﹒２７％，報１６﹒３４元；領展房產基金（００８２３）走低

１﹒７７％，報６６﹒５元。

醫藥股漲跌互現。石藥集團（０１０９３）走低２﹒３８％，報１５﹒５６元；國藥

（０１０９９）跌２﹒７２％，報１９﹒２８元；藥明生物（０２２６９）挫５﹒０２％，報

１１５﹒４元；信達生物（０１８０１）新藥上市申請獲國家藥監局受理，抽升６﹒３１％，報

３７﹒０５元；中國醫療（０８２２５）旗下邁可欣即將開展海外臨床研究，飆１８﹒０７％，

報０﹒９８元。

美國政府加碼刺激經濟措施，歐盟亦開始為２萬億歐元的共同復甦基金籌資，金價企穩千七

美元關口，金礦股上揚。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）揚０﹒４％，報１２５９元；價值黃

金（０３０８１）微升０﹒４８％，報４１﹒４５元；山東黃金（０１７８７）走高２﹒２４％

，報２２﹒８元；招金礦業（０１８１８）漲３﹒２％，報９﹒３４元；紫金礦業

（０２８９９）升１﹒７５％，報３﹒４８元。（ｆｚ）

