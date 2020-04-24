《神州經脈》ＴＭＬＦ減額續做利率降，滬指一路向下全周累跌１％

《神州經脈》人民銀行對今日到期的２６７４億元（人民幣．下同）定向中期借貸便利

（ＴＭＬＦ）進行續做，惟續做金額大幅縮水至５６１億元，操作利率則跟隨早前的中期借貸便

利（ＭＬＦ）下調２０基點至２﹒９５％，市場認為續作量較少，說明銀行申請的動力不足，加

上利率下調與ＭＬＦ一致，說明定向刺激的結構化功能變弱，未來或會逐淡出。

Ａ股市場今日保持疲軟，滬綜指一路下走，收市跌幅擴大至１﹒０６％，報２８０８﹒５３

點，滬綜指全周累跌１﹒１％。人行全周全口徑淨回籠２１１３億元，兩市全日成交６２５２億

元，按日減少６﹒８％。



＊今日新聞精選＊



１﹒美國農業部周四（２３日）表示，美國出口商簽署向中國付運２７﹒２萬噸大豆的協議，是

美國連續第二日宣布向中國銷售大豆。據路透社引述消息人士指，中國準備購買逾３０００萬噸

農產品補充國家儲備，以防範疫情造成供應鏈中斷，並履行中美第一階段貿易協議下，中國將購

買更多美國農產品的承諾。消息又指中國打算購買約１０００萬噸大豆、２０００萬噸粟米、

１００萬噸棉花，用於充實國家儲備 。



２﹒國家商務部公布，２０２０年一季度，中國企業承接服務外包合同額２３７３億元（人民幣

．下同），執行額１６１０﹒４億元，同比分別下降１８％和１０﹒６％。其中，承接離岸服務

外包合同額１４７８﹒９億元，執行額９９１﹒２億元，同比分別下降１７﹒９％和６﹒７％（

以美元計算，離岸服務外包合同額２１５﹒８億美元，執行額１４５﹒３億美元，同比分別下降

１９﹒９％和７﹒６％）。



３﹒國家財務部等四部委昨日發布２０２０年新能源汽車補貼政策，中信證券發布研報指出，其

中新設「３０萬元」補貼前售價上限，有望拉動國產特斯拉進一步降價放量。不過現實是特斯拉

反其道而行之，其中國官網顯示，中國製造 Ｍｏｄｅｌ ３標準續航升級版和長續航版售價分

別上漲４５００元和５０００元，目前Ｍｏｄｅｌ ３標準續航升級版補貼後售價為

３０﹒３５５萬元（補貼前為３２﹒３８萬元），長續航版為３４﹒４０５萬元，而明年１月才

開始交付的高性能版售價不變，仍為４１﹒９８萬元。



４﹒據外電報道，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）早前已經向中證監發函，希望中方配合對瑞幸

咖啡展開徹底調查，中證監以往曾發聲明強烈譴責瑞幸咖啡的財務造假行為。銀保監副主席曹宇

昨日（２３日）表示，瑞幸事件性質惡劣、教訓深刻，銀保監將堅決支持、積極配合主管部門依

法嚴厲懲處，強調銀保監對財務造假行為始終保持零容忍態度。



５﹒據《證券時報》引述中國汽車工業協會常務副會長、秘書長付炳鋒近日表示，雖然短期內疫

情給汽車產業帶來較大衝擊，但產業長期穩定向好的態勢沒有發生改變，預計下半年汽車消費會

恢復到平穩狀態，汽車產銷量也會隨之恢復到去年同期水平，甚至會高於去年同期。付炳鋒認為

，優先從新能源汽車入手進行限購鬆綁，既有利於產業的轉型，又符合環保的要求。在他看來，

汽車限購的鬆綁有很多可行性思路，是可以通過組合拳的形式進行推進的。



６﹒外匯交易中心於３月２３日試點運行ＬＰＲ利率期權業務。從整體交易情況來看，首月利率

期權整體交投活躍。利率期權共計成交交易２０８筆、３０７﹒３億元。其中，ＬＰＲ利率互換

期權成交９３筆、名義本金７４億元；ＬＰＲ利率上╱下限期權成交１１５筆、名義本金

２３３﹒３億元，上限成交５０筆、下限成交６５筆。從期權期限看主要集中於短期限、

ＬＰＲ１Ｙ品種。



７﹒國家衛健委最新通報，４月２３日全國新增確診新型冠狀病毒肺炎病例６宗，其中境外輸入

個案佔２宗，４宗為本土病例（黑龍江３宗、廣東１宗）。昨無新增死亡，２宗新增疑似病例；

新增治癒出院病例５０宗。截至４月２３日，全國累計確診病例８２８０４宗，累計死亡人數

４６３２人。



８﹒中國央行於去年１０月中下旬在全國３０個省（自治區、直轄市）對３萬餘戶城鎮居民家庭

開展的資產負債情況調查，並表示這是關於城鎮居民資產負債情況最為完整、詳實的調查之一。

調查報告顯示，中國城鎮居民家庭資產配置高度集中於房產，佔比近七成，住房擁有率達到

９６％；金融資產佔比較低，僅略超兩成，但金融資產負債率相對較高，為４４﹒６％，其中，

剛需型房貸家庭的債務風險突出。（ｗｌ）

