《鍾之日記》港股縮量跌，Ａ場升不起

《鍾之日記》４月２４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚雖然美國眾議院通過４８４０億美元刺激方案，惟世衛指瑞德西韋在中國臨床試驗未如

理想，美股先升後回，香江魚缸今早亦隨之低開１３２點報２３８４４點。平保（０２３１８）

季績遜預期股價受壓，加上騰訊（００７００）亦走低，港股早段失守廿天線（約２３８１７點

）。隨後油價繼續反彈，恆指跌幅收窄，最終收報２３８３１，險守廿天線，跌１４５點或跌

０﹒６１％，主板成交８２７﹒９９億元，較上日大減１４﹒２％。



＊Ａ場周跌１％＊



祖國股市今日保持疲軟，滬綜指一路下走，收市跌幅擴大至１﹒０６％，報２８０８﹒５３

點，滬綜指全周累跌１﹒１％。兩市全日成交６２５２億元人民幣，按日減少６﹒８％。

中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）深受原油寶爆雷事件困擾，今日股價Ａ股再

跌０﹒９％。Ｈ股跌０﹒３％。外電預計原油寶客戶面臨總計６億元人民幣的虧損，中行對此不

予置評。隨著事件逐漸發酵，中行被指將高風險的原油寶包裝成理財產品出售，有客戶甚至對期

貨幾乎無認識，涉嫌不良推銷手法。內媒一份網路問卷調查顯示，有１４％受訪者甚至沒有任何

投資經驗，不知道「原油寶」和期貨合約掛勾的更高達６５％。



＊特麻辣粉優勢不再，縮水續做金融股冷感＊



人民銀行今日續做俗稱「特麻辣粉」的定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ），惟續做金額僅有

５６１億元人民幣，相較２６７４億元人幣的到期量大幅縮水。操作利率則跟隨早前的中期借貸

便利（ＭＬＦ）下調２０基點至２﹒９５％。全口徑計，公開市場今日淨回籠２１１３億元。

中信證券研究所副所長明明表示，ＴＭＬＦ利率調整至跟ＭＬＦ相同，說明這個工具相較於

ＭＬＦ已經失去了價格刺激作用，開始邊緣化；而此次ＴＭＬＦ續作量較少，也說明銀行申請的

動力不足。而ＴＭＬＦ到期可以續作兩次，但是跟其他長期貨幣政策工具相比，不如再貸款再貼

現有優勢。

另有分析認為，ＴＭＬＦ對小微和民企定向「降息」的結構化功能弱化，或將將逐漸淡出。

目前利率水平適宜，需關注信貸失衡。

活水回籠，加上市場認為ＴＭＬＦ「大勢已去」，中資券商股集體偏軟，光大證券

（０６１７８）跌１﹒８％，中信建投（０６０６６）跌１﹒６％，中金（０３９０８）跌

１﹒５％，華泰證券（０６８８６）亦軟１﹒３％。

個別內銀股偏軟，瀘州銀行（０１９８３）上日破頂大漲兩成六後，今急吐１５﹒５％，郵

儲銀行（０１６５８）跌１﹒３％，農行（０１２８８）軟０﹒６％。



＊地產投資損手，九倉置業上半年料盈轉虧＊



無論香港處於順流逆流，唯一不變的始終是樓價保持高企，香港人要買個安樂窩或要耗盡半

生積蓄，不過隨著新型冠狀病毒疫情帶來的環球經濟不景，香港樓市亦出現了動搖，甚至影響到

本港地產公司。

九龍倉置業（０１９９７）董事會公布，該集團截至本年６月３０日止６個月之中期業績可

能錄得虧損，而去年同期則錄得股東應佔集團盈利６９﹒８９億元。該集團指主要因為極端市況

不利於其的投資物業和酒店，並可能導致其的投資物業和酒店錄得未變現重估虧損。該集團又指

的整體財政、業務及營運狀況維持穩健。九龍倉置業（０１９９７）今日股價挫３﹒４％，報

２９﹒４５元，母企九龍倉（００００４）跌１％，報１３﹒８元。

至於地產業務相似的希慎興業（０００１４）前景亦不佳，高盛大削其目標價兩成一，由

３５﹒３元降至２８元，評級由中性降至賣出。希慎全日挫２﹒７％，報２５元；房託股領展

（００８２３）今日價跌１﹒８％，報６６﹒５元。



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